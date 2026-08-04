Η VASSIŁINA επιστρέφει με το νέο single “Heatstroke”, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη την υπαρξιακή ένταση της πρόσφατης δουλειάς της και παραδίδεται σε ένα καλοκαιρινό crush που ανεβάζει επικίνδυνα τη θερμοκρασία.

Το τραγούδι συνοδεύεται από επίσημο music video, γυρισμένο στο κέντρο της Αθήνας, και κυκλοφορεί από την KIKI MUSIC. Τη συμπαραγωγή υπογράφουν η ίδια η VASSIŁINA, ο TOTALWERK και ο TEO.x3.

Όταν ένα crush μοιάζει με θερμοπληξία

Στο “Heatstroke”, η ζέστη του καλοκαιριού γίνεται η εικόνα μιας έντονης ερωτικής έλξης. Το crush αποκτά τέτοια δύναμη, ώστε προκαλεί τη δική του εσωτερική «θερμοπληξία»: μια κατάσταση στην οποία η επιθυμία, η προσμονή και η φαντασία αρχίζουν να θολώνουν τα όρια της πραγματικότητας.

Το τραγούδι κινείται σε πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη περιοχή από το υλικό του i.par.ksia.ko, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την ιδιαίτερη ηλεκτρονική ταυτότητα της VASSIŁINA. Dreamy indie pop στοιχεία, αισθησιακή διάθεση και μια αίσθηση διαρκούς καλοκαιρινής κίνησης συνθέτουν το σκηνικό ενός έρωτα που μπορεί να διαρκεί από το πρωί μέχρι το επόμενο ξημέρωμα.

Μια Αθήνα που λιώνει από τη ζέστη

Την εικόνα του “Heatstroke” ανέλαβε ο σκηνοθέτης Πέτρος Αρώνης, μεταφέροντας την ιστορία στους δρόμους της Αθήνας.

Η VASSIŁINA περιπλανιέται στο κέντρο της πόλης, καθώς γύρω της ο καύσωνας αποκτά σχεδόν σουρεαλιστικές διαστάσεις. Η Αθήνα δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά γίνεται μέρος της ερωτικής υπερθέρμανσης του τραγουδιού: οι δρόμοι μοιάζουν να λιώνουν, η πραγματικότητα παραμορφώνεται και η καλοκαιρινή επιθυμία μετατρέπεται σε ένα παρατεταμένο daydream.

Μετά το προσωπικό “i.par.ksia.ko”

Το “Heatstroke” έρχεται λίγους μήνες μετά το i.par.ksia.ko, το δεύτερο album της VASSIŁINA και το πρώτο που έγραψε εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.

Εκείνη η δουλειά δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Αθήνα και στο Λονδίνο και περιστράφηκε γύρω από την ταυτότητα, τη μετανάστευση, την οικογένεια και την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους και εκδοχές του εαυτού του.

Με το “Heatstroke”, η VASSIŁINA επιλέγει μια πιο εξωστρεφή στιγμή. Αντί για τα ερωτήματα γύρω από το πού ανήκει, στρέφεται στη σωματική ένταση μιας καλοκαιρινής γνωριμίας και σε εκείνη την ευχάριστη αποδιοργάνωση που προκαλεί ένας άνθρωπος όταν καταλαμβάνει ξαφνικά κάθε σκέψη.

Το “Heatstroke” είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.