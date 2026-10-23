Ένα λουλούδι δεν ανθίζει τη στιγμή που τελειώνει ο χειμώνας. Χρειάζεται χρόνο. Αυτή είναι η εικόνα που διάλεξε η Winona Oak για να εξηγήσει το «Bloom», το δεύτερο άλμπουμ της, που κυκλοφορεί σήμερα, 23 Οκτωβρίου. Έπειτα από τραγούδια για την απώλεια, την απογοήτευση και την προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια της, η Σουηδή δημιουργός στρέφει την προσοχή της σε ό,τι μπορεί να μεγαλώσει μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Το «Bloom» περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια και έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο της άλμπουμ, «Island of the Sun». Στο μεταξύ, η Winona Oak συνέχισε να γράφει και να κυκλοφορεί μουσική, με το EP «Salt» να προηγείται αυτής της νέας δουλειάς. Η ίδια περιγράφει το «Bloom» ως μια υπενθύμιση ότι η επούλωση δεν απαιτεί να ξεχάσεις όσα συνέβησαν. Σημαίνει να μπορέσεις, κάποια στιγμή, να ανοιχτείς ξανά.

Από το «Horses» στο «Anemone»

Ο δίσκος ανοίγει με το «Horses» και αμέσως μετά συναντάμε το «Anemone».

Ακολουθούν, μεταξύ άλλων, τα «Untie Me», «Bones» και «Breaking Point». Ήδη από τους τίτλους διακρίνεται ότι το «Bloom» δεν υπόσχεται μια ανέφελη επιστροφή στην ευτυχία. Το «Breaking Point» είχε παρουσιαστεί ως τραγούδι για τη στιγμή που μια επώδυνη αλήθεια γίνεται αδύνατο να αγνοηθεί, ενώ το «Next Mistake», με τη συμμετοχή της maye, μιλά για την έλξη προς κάποιον από τον οποίο ξέρεις πως ίσως πρέπει να απομακρυνθείς.

Μια επιστροφή με τον δικό της ρυθμό

Η Winona Oak μεγάλωσε στο σουηδικό νησί Sollerön και έγινε ευρύτερα γνωστή και μέσα από συνεργασίες, ανάμεσά τους το «Hope» με τους The Chainsmokers. Στο «Bloom», όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται στη δική της διαδρομή: στην απόσταση ανάμεσα στο να αναγνωρίσεις τι σε πλήγωσε και στο να νιώσεις έτοιμος να προχωρήσεις.

Το «Anemone» προσφέρει μια αφορμή να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο. Το «Bloom» είναι η ολοκληρωμένη εικόνα του, ένας δίσκος που αντιμετωπίζει την άνθιση ως αργή διαδικασία και αφήνει χώρο τόσο στις πληγές όσο και στην ελπίδα.