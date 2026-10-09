Οι X Nima επιστρέφουν με τη νέα τους κυκλοφορία «Τοξική», ένα τραγούδι που κινείται σε πιο παιχνιδιάρικη, θεατρική και pop κατεύθυνση και συνοδεύεται από music video με έντονη pop-art και comic αισθητική.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Κουμπής, ενώ την παραγωγή και την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Gus Dibelas και το mastering ο Νάσος Νομικός. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν ακόμη η Ήλια Τσάρα σε φωνή και κιθάρες, ο Κωνσταντίνος Καραμπιμπέρης στο μπάσο και ο Σωτήρης Κωνσταντάκης στα τύμπανα.

Μια πιο ανάλαφρη πλευρά των X Nima

Η «Τοξική» χρησιμοποιεί αναφορές από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, στοιχεία camp αισθητικής και έντονη σκηνικότητα. Το video έχει κάμερα της Πηνελόπης Μαμάη, ενώ τη χορογραφία και την επιμέλεια κίνησης υπογράφει η Στέλλα Κουλούβαρδη (PoppinButterfly). Τη σύλληψη της ιδέας και το styling έχει η Ήλια Τσάρα.

Οι X Nima είναι το προσωπικό μουσικό project της Ήλιας Τσάρα και κινούνται ανάμεσα στην alternative pop, το rock και την ηλεκτρονική μουσική, με σταθερή παρουσία του ελληνικού στίχου και της performance διάστασης.

Κυκλοφορία: Ogdoo Music