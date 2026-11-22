Ένα αμάξι, μια νυχτερινή διαδρομή και ένας τίτλος που μοιάζει να κρύβει περισσότερα απ’ όσα αποκαλύπτει. Ο Yannik, κατά κόσμον Γιάννης Γιαννικουρής, παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Χτες Βράδυ Οδήγησα Ένα Αμάξι», συνεχίζοντας τη διαδρομή που ξεκίνησε φέτος ως τραγουδοποιός.

Το νέο single κυκλοφόρησε από την ANIMA by Stay Independent, και ακολουθεί το «Σπίτι στη θάλασσα», με το οποίο ο Yannik είχε κάνει την πρώτη του προσωπική δισκογραφική εμφάνιση τον περασμένο Ιούνιο.

Ο δημιουργός δεν είναι, ωστόσο, καινούργιος στον χώρο της μουσικής. Έχει συνεργαστεί με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Γιώργο Περού, τόσο ως μουσικός στις δισκογραφικές του δουλειές όσο και ως μέλος της μπάντας του. Οι δυο τους έχουν επίσης συνυπογράψει τους στίχους του «Σπίτι στη θάλασσα», ενώ ο Περού έχει συμβάλει στην προετοιμασία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του Yannik.

Εκείνο το τραγούδι κινήθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο τον δημιουργό, σε ένα alternative και indie folk ύφος, με μια γλυκιά μελαγχολία και θεματολογία γύρω από όσα αφήνουμε πίσω μας. Ήταν η πρώτη γνωριμία του κοινού με τον προσωπικό μουσικό του κόσμο.

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2026, ο Yannik είχε εξηγήσει ότι, παρά την κυριαρχία των μεμονωμένων singles στη σημερινή δισκογραφία, ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει στην αξία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. Για εκείνον, ο δίσκος επιτρέπει στον δημιουργό να παρουσιάσει συνολικά την καλλιτεχνική του ταυτότητα και στον ακροατή να αναπτύξει μια βαθύτερη σχέση με τη μουσική του.

Το «Χτες Βράδυ Οδήγησα Ένα Αμάξι» είναι το επόμενο βήμα αυτής της πορείας. Με έναν τίτλο που δημιουργεί αμέσως εικόνες και ερωτήματα, προσθέτει ένα ακόμη τραγούδι στο προσωπικό ρεπερτόριο ενός δημιουργού που επιχειρεί να βρει τη δική του θέση στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία.