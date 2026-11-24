Δύο παλιοί συμμαθητές ξυπνούν ύστερα από μια ξέφρενη βραδιά, χωρίς να θυμούνται σχεδόν τίποτα. Μια είδηση στην πρωινή εφημερίδα, για ένα έγκλημα στην οδό Λουρσίν, τους κάνει να φοβηθούν ότι οι ίδιοι μπορεί να εμπλέκονται. Από εκεί αρχίζει ο πανικός της «Υπόθεσης Λούρσιν», της γαλλικής φάρσας του Eugène Labiche, που ανεβαίνει στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη.

Αντί να ανακαλύψουν τι πραγματικά συνέβη, οι δύο άνδρες προσπαθούν να καλύψουν τα υποτιθέμενα ίχνη τους. Κάθε απόπειρα να ξεμπλέξουν γεννά μια μεγαλύτερη παρεξήγηση, ενώ ο φόβος για την κοινωνική τους εικόνα τούς ωθεί να συμπεριφέρονται όλο και περισσότερο σαν ένοχοι. Το μαύρο χιούμορ και ο γρήγορος ρυθμός οδηγούν την ιστορία από την αμηχανία στον απόλυτο παραλογισμό.

Η νέα σκηνική εκδοχή βασίζεται στη μετάφραση της Ευαγγελίας Βασιλείου και στη διασκευή της Γωγώς Φάκου. Μία από τις αλλαγές είναι ότι οι ρόλοι του γραμματέα και του υπηρέτη μετατρέπονται σε γυναικείους, χωρίς να αλλάζουν οι δύο κεντρικοί ανδρικοί χαρακτήρες. Η επιλογή αυτή δίνει διαφορετικές ισορροπίες στις συγκρούσεις και στις συνεχείς ανατροπές.

Ξεχωριστή θέση έχει η ζωντανή μουσική: η βιολονίστρια Κατερίνα Κόρδη βρίσκεται επί σκηνής και παρεμβαίνει στη δράση, ακολουθώντας τους ρυθμούς της φάρσας σαν ένας επιπλέον χαρακτήρας. Στο σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Αντώνης Καραγιάννης εστιάζει στον φόβο των ηρώων μήπως εκτεθούν, έναν φόβο που αρκεί για να μετατρέψει μια υποψία σε προσωπική καταστροφή.

Διανομή και συντελεστές

Παίζουν οι Δημήτρης Αλεξίου, Γεωργία Αμπουράντυ, Μένιος Βλοχαϊτόπουλος, Μαρία Ελευθεριάδου και Έφη Σισμανίδου.

Κείμενο: Eugène Labiche

Μετάφραση: Ευαγγελία Βασιλείου

Διασκευή: Γωγώ Φάκου

Σκηνοθεσία: Αντώνης Καραγιάννης

Σκηνικά – κοστούμια: Ηλέκτρα Αποστόλη

Μουσικός επί σκηνής (βιολί): Κατερίνα Κόρδη

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Σισμανίδου

Φωτογραφίες – trailer: Ευάγγελος Κάλοου

Social media: Ελένη Βάζακα

Πρεμιέρα: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:15

Επιπλέον παραστάσεις: Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, στις 18:00

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Τηλέφωνο: 210 3454831

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 18€

Early bird: 14€ έως και 5 Δεκεμβρίου

Ανεργοι, σπουδαστές δραματικών σχολών, άνω των 65, σύλλογοι, ΚΑΠΗ και ομάδες άνω των 10 ατόμων: 12€ (μόνο από το ταμείο του θεάτρου)

ΑμεΑ: δωρεάν · Συνοδός ΑμεΑ: 12€

Προπώληση: Ticket Services