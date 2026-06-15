Η Ζανέλ παρουσιάζει τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Ανεμοδείκτες», ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από διασκευές αγαπημένων και διαχρονικών παραδοσιακών τραγουδιών.

Με σεβασμό στην αυθεντικότητα των πρωτότυπων δημιουργιών και παράλληλα με σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, η Ζανέλ προσεγγίζει τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη συλλογική μνήμη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία και τη δύναμή τους να συγκινούν το σημερινό κοινό.

Οι «Ανεμοδείκτες» αποτελούν μια συνάντηση του χθες με το σήμερα, όπου οι παραδοσιακές μελωδίες αποκτούν νέα πνοή μέσα από προσεγμένες ενορχηστρώσεις και ερμηνείες που διατηρούν ζωντανή την ουσία της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Την ενορχήστρωση – παραγωγή καθώς και μίξη mastering έκανε ο Μιχάλης Πιπίνης.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά από τη Spider Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Οι «Ανεμοδείκτες» δεν δείχνουν μόνο την κατεύθυνση του ανέμου, αλλά και τη διαρκή πορεία της μουσικής παράδοσης μέσα στον χρόνο, υπενθυμίζοντας πως τα τραγούδια που γεννήθηκαν από τον λαό εξακολουθούν να εμπνέουν, να συγκινούν και να ενώνουν.