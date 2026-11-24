Μπορεί ένα τραγούδι να επιστρέψει έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα και να βρει τον κόσμο εξίσου αλλόκοτο με εκείνον που το γέννησε; Οι Active Member επιστρέφουν στο «Ψέμα μου», μια δημιουργία του 2001, δίνοντάς της μια νέα θέση στο σήμερα μέσα από το «ΨΕΜΑ ΜΟΥ ’26».

Το τραγούδι είχε πρωτοεμφανιστεί στο άλμπουμ «Στον καιρό του αλλόκοτου φόβου», μια από τις χαρακτηριστικές δισκογραφικές δουλειές του συγκροτήματος. Σε μουσική του B.D. Foxmoor και στίχους των Active Member, το «Ψέμα μου» αντιμετώπιζε το ψέμα σχεδόν σαν ζωντανή παρουσία, σαν έναν συνομιλητή που άλλοτε υπόσχεται έναν καλύτερο κόσμο και άλλοτε οδηγεί στην απογοήτευση.

Οι εικόνες των στίχων είναι γεμάτες αντιθέσεις. Όνειρα που δεν καρποφορούν, σκοτεινά τοπία, ελπίδες που μετατρέπονται σε βάρος και ένας άνθρωπος που αναμετριέται με όσα πίστεψε. Το ψέμα εδώ δεν περιορίζεται απαραίτητα στην εξαπάτηση από κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι και εκείνο που καλλιεργούμε μέσα μας για να αντέξουμε την πραγματικότητα.

Η επιστροφή στο τραγούδι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της νέας μουσικής ενότητας των Active Member, με τίτλο «Ξανά στον καιρό του αλλόκοτου φόβου».

Το εγχείρημα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2026, με το συγκρότημα να ανακοινώνει πως θα παρουσιάζει ένα τραγούδι κάθε Δευτέρα βράδυ, έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια σταδιακή επιστροφή σε έναν μουσικό κόσμο που δημιουργήθηκε πριν από είκοσι πέντε χρόνια, αλλά εξακολουθεί να συνομιλεί με το παρόν.

Η επιλογή του συγκεκριμένου δίσκου δεν είναι τυχαία ως προς τον συμβολισμό της. Ο φόβος, η αβεβαιότητα, η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη αντίστασης αποτελούσαν βασικούς άξονες της τραγουδοποιίας των Active Member. Μέσα από την ιδιαίτερη γλώσσα του low bap, το συγκρότημα είχε καταφέρει να συνδέσει την εσωτερική αναζήτηση με την κοινωνική πραγματικότητα.

Σήμερα, η επιστροφή σε εκείνη την περίοδο δημιουργεί αναπόφευκτα μια σύγκριση ανάμεσα σε δύο εποχές. Όχι απαραίτητα για να διαπιστώσουμε πόσα έχουν αλλάξει, αλλά και για να αναρωτηθούμε πόσα εξακολουθούν να μας απασχολούν.

Η νέα ενότητα «Ξανά στον καιρό του αλλόκοτου φόβου» θα περιλαμβάνει συνολικά 16 τραγούδια και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου 2027, σε συλλεκτική έκδοση διπλού, χρωματιστού βινυλίου (2LP gatefold).

Για τους Active Member, αυτή η επιστροφή στο υλικό του 2001 προσφέρει την ευκαιρία να ξανασυναντήσουν τη δική τους μουσική ιστορία. Και για όσους μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους, να τα ακούσουν ξανά έχοντας πλέον πίσω τους ένα τέταρτο του αιώνα από προσωπικές εμπειρίες.