20 χρόνια μετά τη κυκλοφορία του, ένα από τα πιο πετυχημένα pop & rock άλμπουμ της ελληνικής σκηνής, το “Κάθε Μου Σκέψη” των C:Real επιστρέφει με μία νέα “20th Anniversary Edition” σε ψηφιακή μορφή.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στο απόγειο της επιτυχίας του συγκροτήματος τον Σεπτέμβριο του 2006 και περιέχει 3 από τις μεγαλύτερες και πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες τους: “Επικίνδυνα Σε Θέλω”, ”Κάθε Μου Σκέψη” και “Μείνε Δίπλα Μου”.

Για την επέτειο των 20 χρόνων, η νέα ψηφιακή έκδοση εμπλουτίζει το άλμπουμ με νέες ηχογραφήσεις και remix:

Tο remix του Dim Zach στο “Επικίνδυνα Σε Θέλω” με nu-disco ήχο

Tο remix του Sound Service στο “άγνωστο” “A Slice of Heaven” με indie rock 80’s επιρροές

Το remix του παγκοσμίως πετυχημένου MetaBoy στο “Κάθε Μου Σκέψη” μe afro-pop ήχο.

Περιλαμβάνει επίσης τη ζωντανή ηχογράφηση από το Παναθηναϊκό Στάδιο του “Επικίνδυνα Σε Θέλω” το 2008, από τη μεγάλη συναυλία για το MTV.

Στα bonus έχει πλέον συμπεριληφθεί και το “Επικίνδυνα Σε Θέλω / Πόσο Ακόμα”, η συνεργασία C:Real και Stavento!

Κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, ένα label της The Hubsters.