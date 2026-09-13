Η Céline Dion πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, την πρώτη πλήρη συναυλία της μετά τον Μάρτιο του 2020, επιστρέφοντας μπροστά στο κατάμεστο Plenitude Arena της Ναντέρ, στα περίχωρα του Παρισιού. Ήταν η βραδιά που περίμεναν οι θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κυρίως η ίδια, έπειτα από έξι χρόνια προβλημάτων υγείας και αβεβαιότητας γύρω από το αν θα μπορούσε να τραγουδήσει ξανά σε μια ολοκληρωμένη ζωντανή εμφάνιση.

Τα δάκρυα από τις πρώτες νότες

Η επιλογή του τραγουδιού με το οποίο άνοιξε η συναυλία είχε τον δικό της συμβολισμό. Η Céline Dion εμφανίστηκε στη σκηνή τραγουδώντας το γαλλόφωνο «On ne change pas», που σημαίνει «Δεν αλλάζουμε», όμως μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η συγκίνηση την κυρίευσε.

Η 58χρονη τραγουδίστρια σταμάτησε για λίγο, σκούπισε τα δάκρυά της και ακούμπησε το χέρι στο στήθος, ενώ το κοινό ανέλαβε να τη βοηθήσει τραγουδώντας μαζί της. «Υποσχέθηκα πως δεν θα κλάψω, αλλά είναι δάκρυα χαράς», είπε λίγο αργότερα.

Απευθυνόμενη στους θεατές, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει από διαφορετικές χώρες για την επιστροφή της, πρόσθεσε:

Έδωσα μια υπόσχεση να επιστρέψω και να βρεθώ ξανά στη σκηνή. Και να που είμαι εδώ, τραγουδώντας για εσάς και για μένα, τραγουδώντας τη ζωή…

Η Céline Dion ευχαρίστησε τον κόσμο για την υπομονή και τη στήριξή του, λέγοντας πως είναι όλα όσα είναι «επειδή την αγάπησαν», πριν περάσει στο «Because You Loved Me».

Μια ολόκληρη συναυλία και όχι μια συμβολική εμφάνιση

Η μεγάλη σημασία της βραδιάς δεν βρισκόταν μόνο στην επιστροφή της στη σκηνή, αλλά στο γεγονός ότι κατάφερε να παρουσιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα διάρκειας περίπου δύο ωρών και 25 λεπτών.

Με λιτή σκηνική παρουσία και χωρίς μια παραγωγή που θα αποσπούσε την προσοχή από την ίδια, η Céline Dion ερμήνευσε τραγούδια τόσο από την αγγλόφωνη όσο και από τη γαλλόφωνη πλευρά της καριέρας της. Στο πρόγραμμα ακούστηκαν μεταξύ άλλων τα «The Power of Love», «My Heart Will Go On», «I’m Alive», «It’s All Coming Back to Me Now», «The Prayer», «All by Myself» και «Pour que tu m’aimes encore».

Παρουσίασε επίσης ζωντανά το «Dansons», το νέο γαλλόφωνο τραγούδι της που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026, ενώ αρκετά παλιότερα κομμάτια επέστρεψαν στο συναυλιακό της ρεπερτόριο για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια.

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι πιο ανάλαφρες στιγμές. Η Dion έπαιξε «air guitar», αστειεύτηκε με το κοινό και έδειξε πως, πέρα από τη συγκίνηση, ήθελε να ξαναβρεί σταδιακά την άνεση και την ενέργεια που χαρακτήριζαν πάντοτε τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Τα έξι δύσκολα χρόνια μακριά από τις περιοδείες

Η προηγούμενη ολοκληρωμένη συναυλία της Céline Dion είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2020, στο πλαίσιο της περιοδείας «Courage». Η εξάπλωση της πανδημίας covid οδήγησε αρχικά στην αναβολή των επόμενων εμφανίσεων, όμως στη συνέχεια η τραγουδίστρια άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το 2022 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει μυϊκή ακαμψία και επώδυνους σπασμούς. Η κατάσταση την υποχρέωσε να ακυρώσει τις υπόλοιπες συναυλίες της και να ακολουθήσει μια μακρά διαδικασία θεραπείας και αποκατάστασης.

Στο διάστημα που ακολούθησε πραγματοποίησε ορισμένες σύντομες εμφανίσεις. Η πιο πολυσυζητημένη ήταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όταν τραγούδησε το «Hymne à l’amour» της Édith Piaf από τον Πύργο του Άιφελ. Λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε και σε επίδειξη του σχεδιαστή Elie Saab στη Σαουδική Αραβία. Καμία από αυτές, όμως, δεν αποτελούσε πλήρη συναυλία.

Η νέα σειρά εμφανίσεων είχε αρχικά ανακοινωθεί για δέκα βραδιές, αλλά η τεράστια ζήτηση οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον ημερομηνιών. Συνολικά η Céline Dion αναμένεται να δώσει 16 συναυλίες μέσα στο 2026 και ακόμη δέκα το 2027.

Το βράδυ του Σαββάτου, η υπόσχεση που είχε δώσει στους θαυμαστές της έπαψε να αφορά το μέλλον. Αυτή τη φορά δεν ήταν μια συμβολική εμφάνιση διάρκειας λίγων λεπτών, αλλά η πραγματική επιστροφή της Céline Dion στη συναυλιακή σκηνή.