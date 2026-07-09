Η Ειρήνη Καστραντά δίνει τη φωνή της σε μια νέα εκτέλεση του διαχρονικού τραγουδιού «Λαός και Κολωνάκι», μιας από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του Μανώλη Χιώτη.

Το τραγούδι, που αγαπήθηκε μέσα από την πρώτη του εκτέλεση από τη Μαίρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη, επιστρέφει σήμερα μέσα από μια καινούρια προσέγγιση, με τη συμμετοχή του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Περικλή Παπαδόπουλου. Η νέα κυκλοφορία φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα κομμάτι που κουβαλά την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, αλλά παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο και ζωντανό.

Το «Λαός και Κολωνάκι» είναι ένα τραγούδι που μιλά με απλό και χαρακτηριστικό τρόπο για τις κοινωνικές διαφορές, τον έρωτα και την ιδέα πως μπροστά στο συναίσθημα οι αποστάσεις μικραίνουν. Με στίχους που έχουν περάσει στη μνήμη του Έλληνα, το κομμάτι διατηρεί μέχρι σήμερα τη γοητεία του, χάρη στη μελωδία, το χιούμορ και τη λαϊκή του αμεσότητα.

Η Ειρήνη Καστραντά προσεγγίζει το τραγούδι με σεβασμό στην αρχική του ταυτότητα, ενώ η νέα εκτέλεση αναδεικνύει ξανά τη διαχρονικότητα της σύνθεσης του Μανώλη Χιώτη. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που απευθύνεται τόσο σε όσους γνωρίζουν και αγαπούν το κλασικό ελληνικό ρεπερτόριο, όσο και σε νεότερους ακροατές που ανακαλύπτουν ξανά τραγούδια με ιστορία.

Το «Λαός και Κολωνάκι» κυκλοφορεί από την FM Records και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.