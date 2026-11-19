Η παράσταση «Εκείνες που δεν χωρούσαν στις λέξεις» του Θοδωρή Ελευθεριάδη έρχεται στο Θέατρο Δρόμος, στην Κυψέλη, με μια ιστορία για την ψυχολογική βία, τον έλεγχο και όσα μένουν ανείπωτα μέσα σε μια σχέση. Το έργο επιστρέφει στη σκηνή μετά τη συμμετοχή και τις διακρίσεις του στο 4ο BE-HIVE Theatre Festival 2026.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Σοφία, μια πρώην δασκάλα που εγκατέλειψε σταδιακά την εργασία, τα όνειρα και την προσωπική της ταυτότητα, καθώς ο αυταρχικός σύζυγός της επέβαλλε ολοένα αυστηρότερους κανόνες στη ζωή της. Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε έναν χώρο φόβου και σιωπής, όπου η χειραγώγηση δεν χρειάζεται να είναι θορυβώδης για να γίνει καταστροφική.

Τρεις γυναίκες συνυπάρχουν επί σκηνής μέσα από παράλληλους και αλληλοτεμνόμενους μονολόγους. Η σκηνική αυτή δομή αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές της εμπειρίας της καταπίεσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο φόβος μπορεί να διαβρώσει την αυτονομία και την αίσθηση του εαυτού.

Στο 4ο BE-HIVE Theatre Festival η παραγωγή απέσπασε το βραβείο δεύτερης καλύτερης παράστασης, ενώ ο Θοδωρής Ελευθεριάδης τιμήθηκε για το πρωτότυπο θεατρικό έργο. Ο Γιάννης Τσούτσιας έλαβε επίσης τιμητική διάκριση για την πρωτότυπη μουσική, την οποία ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής.

Οι άνθρωποι της παράστασης

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης. Παίζουν η Ματουάλι Κουτουλάκη, η Άννα Ρουσάλη και η Άλκηστις Παναγίδου, με τον Γιάννη Τσούτσια επί σκηνής στη μουσική.

Σκηνικά – κοστούμια: Ρένα Σανταμούρη

Μουσική: Γιάννης Τσούτσιας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Ζέρβας

Βίντεο – φωτογραφίες: Βασίλης Χρηστίδης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Θοδωρής Ελευθεριάδης

Πρεμιέρα: Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Κάθε Κυριακή, στις 21:15

Διάρκεια: 60 λεπτά, χωρίς διάλειμμα Θέατρο Δρόμος

Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8818906 Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, 65+): 13€

Ομαδικό (5+ εισιτήρια): 12€ ανά εισιτήριο

Ειδική τιμή ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ. και ανέργων: 5€, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα Προπώληση: more.com Σημείωση: Μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται η είσοδος. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά εισιτηρίου.