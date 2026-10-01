Η Θεατρική Ομάδα ΜΗΔΕΙΑ παρουσιάζει στο Θέατρο Δρόμος την κωμική κοινωνική σάτιρα «Οι Καλοί Σύντροφοι», μια παράσταση εμπνευσμένη από το έργο The Scandalous Affair of Mr. Kettle and Mrs. Moon του Τζον Πρίστλεϊ. Τη μετάφραση και διασκευή υπογράφει ο Στέφανος Ληναίος, ενώ την προσαρμογή, απόδοση και σκηνοθεσία ο Εμμανουήλ Μαύρος.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Άλμπερτ Μπεστ, ένας ευυπόληπτος υποδιευθυντής τραπέζης, τυπικός, ακριβής και απολύτως προβλέψιμος. Μέχρι τη στιγμή που, για πρώτη φορά στη ζωή του, αποφασίζει να μην πάει στη δουλειά του και να μείνει στο σπίτι για να μελετήσει μουσική.

Η απόφασή του να μην επιστρέψει στην εργασία του προκαλεί αναστάτωση στην τράπεζα, ενώ με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης ο Άλμπερτ μετατρέπεται γρήγορα σε σύμβολο για τους εργαζομένους. Παράλληλα κερδίζει το ενδιαφέρον της συναδέλφου του Μπεθ Σίμονς, η οποία αρχίζει και εκείνη να εκδηλώνει ανάλογες ευαισθησίες.

Η Wolf Bank, ωστόσο, δεν αφήνει την κατάσταση να εξελιχθεί ανεξέλεγκτα. Με εξαγορές, διευθετήσεις και έμμεσες απειλές επιχειρεί να μετατρέψει την κρίση σε πλεονέκτημα για το ίδιο το σύστημα που ο Άλμπερτ, έστω και άθελά του, έχει αρχίσει να αμφισβητεί. Έτσι, μια φαινομενικά απλή πράξη —ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει στη δουλειά του— γίνεται η αφορμή για να διαταραχθεί η «αρμονία» ενός ολόκληρου κοινωνικοπολιτικού μηχανισμού.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Τζον Πρίστλεϊ (J. B. Priestley)

Μετάφραση – Διασκευή: Στέφανος Ληναίος

Εμπνευσμένο από το έργο: The Scandalous Affair of Mr. Kettle and Mrs. Moon

Προσαρμογή – Απόδοση – Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Μαύρος

Σκηνικά – Κοστούμια / Art Director: Ρένα Σανταμούρη με την RS Architecture + Design Studio

Φωτισμοί: Γρηγόρης Θεοδωρίδης & Εμμανουήλ Μαύρος

Μουσική: Crypt of Insomnia

Βοηθός σκηνοθέτη: Στυλιανή Κλείδωνα

Μουσική επιμέλεια: Εμμανουήλ Μαύρος

Φωτογράφιση & Camera Operator: Σταμάτης Τριπόδης & Boris Antsef

Σκηνοθέτης Teaser & Trailer: Εμμανουήλ Μαύρος

Post Production & Editing: Μανώλης Πετρής

Χειρισμός φωτισμού και ήχου: Γεωργία Ηλιοπούλου

Social Media Content: Γιώργος Κουτσούγερας

Παίζουν:

Μάνθος Καλαντζής — Άλμπερτ Μπεστ

Στυλιανή Κλείδωνα — Μπεθ Σίμονς

Θοδωρής Ελευθεριάδης — Έρικ Γουλφμαν

Γιάννης Τσούτσιας — Αρχιφύλακας Τζίμι

Ελένη Γιαννουλάκη — Μόνικα Λότζι

Στη φωνή της μητέρας του Άλμπερτ Μπεστ: Βάνα Παρδαβέλα

Πρεμιέρα:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00

Παραστάσεις:

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:30

Διάρκεια: 100 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Δρόμος

Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8818906

Εισιτήρια:

Early bird: 12€ έως 16 Οκτωβρίου 2026

Γενική είσοδος: 17€

Μειωμένο: 15€ (φοιτητικό, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+)

Ομαδικό, για 5+ εισιτήρια: 14€

Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ και ανέργων: 6€, κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων

Προπώληση: more.com

* Σημείωση: μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αργοπορημένους θεατές.