Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή επιστρέφουν στη σκηνή του THEATRE OF THE NΟ, του πρώτου αγγλόφωνου θεάτρου της Αθήνας, με το ανανεωμένο μουσικό τους project “Roots & Rituals” για δύο μοναδικές βραδιές, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 21:30.

Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή ξανασυστήνουν στο κοινό το “Roots & Rituals” ως μια ζωντανή, εξελισσόμενη μουσική τελετουργία. Με ένα δυνατό πρόγραμμα, νέες ερμηνείες αγαπημένων και σπάνιων τραγουδιών, αναπάντεχες μεταμορφώσεις και αυτοσχεδιασμούς, γεφυρώνουν την παράδοση με το τώρα, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι που φέρει την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της βαλκανικής πολυφωνίας, τον πλούτο της ελληνικής ψυχής και τη δωρικότητα των blues, του gospel και του ρεμπέτικου.

Έχουν χαρακτηριστεί ως «οι ιέρειες της πολυπολιτισμικότητας» χάρη στη μακρόχρονη ενασχόλησή τους με τα παραδοσιακά τραγούδια από όλον τον κόσμο. Από πολύ νωρίς άρχισαν να εξερευνούν τις μουσικές των λαών και να πειραματίζονται µε τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής. Με σεβασμό στη γλώσσα, την προφορά και την εκφορά κάθε τραγουδιού, ερμηνεύουν σε πάνω από είκοσι γλώσσες και διαλέκτους, τόσο a cappella όσο και µε συνοδεία πιάνου, κιθάρας και κρουστών που παίζουν οι ίδιες.

Έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Goran Bregovic, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο Ψαραντώνης, ο Alex Sid, ο Νίκος Κυπουργός, η Τατιάνα Λύγαρη, ο Χρήστος Θηβαίος, οι Ghetonia, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Βασίλης Λέκκας, ο Γιώργος Καζαντζής, οι Nightfall, τα Υπόγεια Ρεύματα, οι Rotting Christ κ.ά.

Οι ερμηνείες τους έχουν ταξιδέψει σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους και φεστιβάλ διεθνώς, από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και το International Mugham Centre του Μπακού, έως τη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών στο Μιλάνο, τα Μέγαρα Μουσικής της Ελλάδας και κορυφαίες σκηνές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

Συντελεστές

Φωτογράφος: Κυριάκος Κατσαρέας

Επιμέλεια Παραγωγής: Goodheart Productions

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Παρασκευή 14 & Σάββατο 15 Νοεμβρίου

στις 21:30

THEATRE OF THE NO

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλ. 6946851001

Τιμή Εισιτήριου : 15 €