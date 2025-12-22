Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή επιστρέφουν στη σκηνή του Theatre Of The No, με το ανανεωμένο μουσικό τους project «Roots & Rituals», μετά τον επιτυχημένο κύκλο εμφανίσεων που πραγματοποίησαν τον Νοέμβριο.

Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή ξανασυστήνουν στο κοινό το “Roots & Rituals” ως μια ζωντανή, εξελισσόμενη μουσική τελετουργία. Με ένα δυνατό πρόγραμμα, νέες ερμηνείες αγαπημένων και σπάνιων τραγουδιών, αναπάντεχες μεταμορφώσεις και αυτοσχεδιασμούς, γεφυρώνουν την παράδοση με το τώρα, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι που φέρει την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της βαλκανικής πολυφωνίας, τον πλούτο της ελληνικής ψυχής και τη δωρικότητα των blues, του gospel και του ρεμπέτικου.

Έχουν χαρακτηριστεί ως «οι ιέρειες της πολυπολιτισμικότητας» χάρη στη μακρόχρονη ενασχόλησή τους με τα παραδοσιακά τραγούδια από όλο τον κόσμο. Από πολύ νωρίς άρχισαν να εξερευνούν τις μουσικές των λαών και να πειραματίζονται µε τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής. Με σεβασμό στη γλώσσα, την προφορά και την εκφορά κάθε τραγουδιού, ερμηνεύουν σε πάνω από είκοσι γλώσσες και διαλέκτους, τόσο a cappella όσο και µε συνοδεία πιάνου, κιθάρας και κρουστών που παίζουν οι ίδιες.

Έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως τη Μαρία Φαραντούρη, τον Goran Bregovic, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, τον Ψαραντώνη, τον Alex Sid, τον Νίκο Κυπουργό, την Τατιάνα Λύγαρη, τον Χρήστο Θηβαίο, τους Ghetonia, τον Μιχάλη Τζουγανάκη, τον Βασίλη Λέκκα, τον Γιώργο Καζαντζή, τους Nightfall, τα Υπόγεια Ρεύματα, τους Rotting Christ κ.ά. Οι ερμηνείες τους έχουν ταξιδέψει σε μερικούς από τους σημαντικότερους χώρους και φεστιβάλ διεθνώς από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και το International Mugham Centre του Μπακού, έως τη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών στο Μιλάνο, τα Μέγαρα Μουσικής της Ελλάδας και κορυφαίες σκηνές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

Παρασκευή 26 & Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Ώρα: 22.30

Theatre Of The No

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

6946851001

Tιμή Εισιτήριου: 15€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com