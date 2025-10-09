Ο George Gaudy, ένας από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, εμφανίζεται για μία μόνο βραδιά στο Theatre of the No.

Τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, ο Gaudy ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική «τραχιά» φωνή του και τη δεξιοτεχνία του στη δημιουργία τραγουδιών με άμεση απήχηση, τεχνική αρτιότητα και προσεγμένη ενορχήστρωση.

Μετά την τριλογία Mother / I Lost My Soul / Down Down Below – τη μουσική των τίτλων της επιτυχημένης σειράς «Έτερος Εγώ» – ο George Gaudy παρουσιάζει ένα εκρηκτικό live set που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση του rock, τη μελωδικότητα της folk και την ατμόσφαιρα του alternative. Στη συναυλία θα ακουστούν κομμάτια από όλη την πορεία του, καθώς και νέο υλικό που δίνει μια πρώτη γεύση από τον επόμενο δίσκο του.

Στη σκηνή μαζί του θα βρίσκεται το power trio που έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με μια ολοκληρωμένη σεζόν στα Writer’s Sessions του Μουσείου Γουλανδρή και της Athens Voice, συνοδεύοντας πολλούς ανεξάρτητους μουσικούς. Τώρα επιστρέφει πιο δεμένο και ώριμο από ποτέ, αποκλειστικά αφιερωμένο στη μουσική του George Gaudy.

Ο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει το πολυκριτικά επαινεμένο LP Millionaire (2012) και το EP Will You (2014) μέσω της Archangel Music, ενώ ακολούθησαν τα singles Mother / Why Oh Why (2016) και Berlin / Lullaby (2017) μέσω της Universal Music Greece, καθώς και το δεύτερο LP Little Pieces (2020) μέσω της δικής του δισκογραφικής.

Έχει εμφανιστεί πλάι σε διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες, όπως οι Sivert Høyem’s Paradise (στο Gagarin 205) και οι Fun Lovin’ Criminals (στο Fuzz Club), ενώ έχει πραγματοποιήσει headline εμφανίσεις σε χώρους όπως τα Gagarin 205, Six D.O.G.S. και Jumping Fish Festival στην Τεχνόπολη.

Line-up:

George Gaudy: Κιθάρα, φωνητικά

Δημήτρης Γρηγοριάδης: Τύμπανα

Θανάσης Γκιουλέας: Μπάσο

Συντελεστές:

Σχεδιασμός αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:30

Theatre of the No

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλέφωνο: 6946851001

(Απέναντι από το Δημαρχείο)

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Το Θέατρο διαθέτει μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτό 6–8€).

Προπώληση: more.com