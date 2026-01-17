Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στη μάχη με 28 υποψήφια τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας.

Στην καρδιά του εγχειρήματος βρίσκεται ο νέος εθνικός τελικός «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολυαναμενόμενες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) είχε ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 2025 την πρόσκληση υποβολής συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με αποτέλεσμα να κατατεθούν 264 τραγούδια από καλλιτέχνες και δημιουργούς από Ελλάδα και εξωτερικό. Από αυτές τις προτάσεις, μια ειδική επιτροπή επέλεξε τις 28 που θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece».

Η επίσημη ανακοίνωση των 28 συμμετοχών έγινε στις αρχές Ιανουαρίου μέσω ειδικού τηλεοπτικού προγράμματος, με παρουσιαστές την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, στο πλαίσιο της εκπομπής “Sing for Greece” που προβλήθηκε στην ΕΡΤ1.

Τα 28 τραγούδια θα παρουσιαστούν ολόκληρα πλέον, σε πρώτη μετάδοση, σήμερα Σάββατο 17 και αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 σε ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1, με ώρα έναρξης στις 17:00 κάθε μέρα.

Η αποκάλυψη θα γίνει σε δύο μέρη:

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα ακουστούν τα 14 τραγούδια που έχουν κληρωθεί να συμμετάσχουν στον Πρώτο Ημιτελικό.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν τα υπόλοιπα 14 τραγούδια για τον Δεύτερο Ημιτελικό

Μετά την τηλεοπτική προβολή, τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα και στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, όπως το ERTFLIX και ERT Echo, καθώς και στο επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

Ο Εθνικός Τελικός θα αποτελείται από τρεις τηλεοπτικές βραδιές:

Δύο Ημιτελικούς, όπου σε κάθε έναν θα διαγωνιστούν 14 τραγούδια.

Έναν Μεγάλο Τελικό, όπου οι καλύτερες 14 συμμετοχές θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision.

Το σύστημα ψηφοφορίας θα αποτελείται από:

100% τηλεοπτική ψήφος στο κάθε ημιτελικό για την πρόκριση στο τελικό.

Στον Μεγάλο Τελικό, ο νικητής θα προκύψει από συνδυασμό τηλεψηφοφορίας (50%), ελληνικής κριτικής επιτροπής (25%) και διεθνούς κριτικής επιτροπής (25%).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών των shows είναι προγραμματισμένες για 11 (Πρώτος Ημιτελικός), 13 (Δεύτερος Ημιτελικός) και 15 (Μεγάλος Τελικός) Φεβρουαρίου 2026

Οι συμμετέχοντες και τα τραγούδια

Οι 28 καλλιτέχνες και τραγούδια έχουν ήδη ανακοινωθεί, και περιλαμβάνουν τόσο γνωστούς όσο και ανερχόμενους δημιουργούς. Ανάμεσά τους βρίσκονται ποικίλα είδη και στυλ, από pop και ηλεκτρονική μουσική μέχρι indie και alternative, με στόχο να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα γούστου και να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτικές.

Α’ Ημιτελικός – 11 Φεβρουαρίου 2026

(14 τραγούδια / top 7 προκρίνονται στον Μεγάλο Τελικό)

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – THE Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Akylas Παρέα (Parea) – Evangelia 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away – Niya Χάνομαι (Chanomai) – Marseaux Άλμα (Alma) – Rosanna Mailan Europa – STEFI The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss YOU & I – STYLIANOS Χίλια Κομμάτια – Spheyiaa

Β’ Ημιτελικός – 13 Φεβρουαρίου 2026

(14 τραγούδια / top 7 προκρίνονται στον Μεγάλο Τελικό)

AGAPI – RIKKI Back in the Game – GARVIN Labyrinth – Mikay Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα Παπάζογλου Mad About It – D3lta Αστείο (Asteío) – ZAF No More Drama – Kianna You Are The Fire – Stella Kay Anatello (Ανατέλλω) – Tianora Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia Set Everything On Fire – Basilica Dark Side of The Moon – good job nicky Bulletproof – Koza Mostra SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Με τα τραγούδια να παρουσιάζονται τώρα στο ευρύ κοινό, η εμπειρία της φετινής Eurovision στην Ελλάδα ξεκινάει ουσιαστικά από αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά την αποκάλυψη των τραγουδιών, η προσοχή όλων θα στραφεί:

στα ημιτελικά του Sing for Greece στις 11 και 13 Φεβρουαρίου,

στον Τελικό στις 15 Φεβρουαρίου,

και στην τελική επιλογή του τραγουδιού που θα ταξιδέψει στη Βιέννη ως ελληνική συμμετοχή.

Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία για τη μουσική σκηνή της χώρας, με νέους ήχους, διαφορετικές ιδέες και μεγάλη προσμονή από το κοινό. Η Eurovision, όπως πάντα, αναμένεται να δώσει το δικό της μουσικό στίγμα και το 2026, και η Ελλάδα θέλει να διεκδικήσει μια υψηλή θέση στον διεθνή διαγωνισμό.