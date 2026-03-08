Η Πολωνία ολοκλήρωσε την εθνική της επιλογή για τη Eurovision, με την Alicja Szemplińska, γνωστή απλώς ως Alicja, να κερδίζει τον εθνικό τελικό και να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη Βιέννη με το τραγούδι «Pray».

Η επιλογή πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας Polskie Kwalifikacje, που διοργανώθηκε από τη δημόσια τηλεόραση TVP, με το αποτέλεσμα να κρίνεται από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

Η Alicja έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τη νίκη της στο The Voice of Poland το 2019 και είχε ήδη επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Πολωνία στη Eurovision 2020 με το τραγούδι «Empires». Ωστόσο, η συμμετοχή εκείνη δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

Η επιλογή της για το 2026 σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή της στη σκηνή της Eurovision, αυτή τη φορά με ένα νέο τραγούδι και μια δεύτερη ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό.

Το «Pray» είναι το τραγούδι που χάρισε τη νίκη στην Alicja στον πολωνικό τελικό, κερδίζοντας την υποστήριξη του κοινού. Με τη συμμετοχή αυτή, η Πολωνία ελπίζει να επιστρέψει στον μεγάλο τελικό της Eurovision και να βελτιώσει τα αποτελέσματά της στον διαγωνισμό.

Η Πολωνία θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη. Η επιστροφή της Alicja, μιας τραγουδίστριας που είχε ήδη συνδεθεί με τη Eurovision πριν από λίγα χρόνια, δημιουργεί προσδοκίες για μια δυνατή παρουσία της χώρας στον φετινό διαγωνισμό.

