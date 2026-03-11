Η Τσεχία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της για τη Eurovision, επιλέγοντας τον τραγουδιστή Daniel Žižka με το τραγούδι «Crossroads».

Ο καλλιτέχνης επιλέχθηκε μέσω εσωτερικής διαδικασίας από τη δημόσια τηλεόραση Česká televize, η οποία αξιολόγησε εκατοντάδες προτάσεις τραγουδιών πριν καταλήξει στη φετινή συμμετοχή.

Ο Daniel Žižka ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών της τσεχικής μουσικής σκηνής και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της χώρας. Με φωνητικές επιρροές από σύγχρονη ποπ αλλά και πιο μελωδικές ευρωπαϊκές σχολές τραγουδιού, έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στο εγχώριο μουσικό τοπίο.

Η επιλογή του για τη Eurovision αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Το τραγούδι «Crossroads» είναι η φετινή συμμετοχή της Τσεχίας για τον διαγωνισμό.

Η επίσημη παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2026, όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο video clip μέσω των ψηφιακών πλατφορμών και των καναλιών της Eurovision.

Η παρουσίαση αυτή σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας της τσεχικής αποστολής για τον διαγωνισμό στη Βιέννη.

Η Τσεχία συμμετέχει στη Eurovision από το 2007 και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μια χώρα με σταθερά ανταγωνιστικές συμμετοχές.

Με τον Daniel Žižka και το «Crossroads», η χώρα ελπίζει να επιστρέψει στον μεγάλο τελικό και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στον διαγωνισμό του 2026.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/