Η Σερβία ολοκλήρωσε τον εθνικό της τελικό για τη Eurovision, με το συγκρότημα Lavina να κερδίζει το Pesma za Evroviziju ’26 και να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη Βιέννη με το τραγούδι «Kraj mene».

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε σε δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται από συνδυασμό επιτροπής και τηλεψηφοφορίας, όπως προβλέπει η διαδικασία της RTS.

Οι Lavina αποτελούν ένα σύγχρονο σερβικό σχήμα που κινείται ανάμεσα στην alternative pop και τον σύγχρονο βαλκανικό ήχο. Η σκηνική τους παρουσία χαρακτηρίζεται από ένταση, ατμόσφαιρα και συναισθηματική φόρτιση, στοιχεία που τους βοήθησαν να ξεχωρίσουν στον φετινό διαγωνισμό.

Η νίκη τους θεωρήθηκε αποτέλεσμα σταθερής live απόδοσης και δυνατής σύνδεσης με το κοινό.

Το «Kraj mene» (μτφρ. «Δίπλα μου») είναι ένα δραματικό rock κομμάτι που συνδυάζει σύγχρονη παραγωγή με βαλκανικά μελωδικά στοιχεία. Το τραγούδι χτίζεται σταδιακά, οδηγώντας σε έντονη κορύφωση, με έμφαση στη φωνητική ερμηνεία και στην ατμοσφαιρική ενορχήστρωση.

Θεματικά, κινείται γύρω από την ανάγκη παρουσίας του άλλου στη ζωή μας, μια εσωτερική εξομολόγηση για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Η Σερβία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να ξεχωρίσει με καλλιτεχνικά φορτισμένες συμμετοχές. Με το «Kraj mene», η χώρα δείχνει να συνεχίζει σε μια γραμμή που δίνει βάρος στην ατμόσφαιρα και στο συναίσθημα, αντί για καθαρό pop spectacle.

