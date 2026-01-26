Το Μαυροβούνιο έκλεισε νωρίς το “εισιτήριο” για τη Eurovision 2026, επιλέγοντας την Tamara Živković με το τραγούδι «Nova Zora» μέσα από τον εθνικό τελικό Montesong 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2025 από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTCG.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί ήρθε σχετικά νωρίς στη σεζόν, αλλά και γιατί το Montesong παρουσιάστηκε ως μια διαδικασία που “κουμπώνει” στο μοντέλο της ίδιας της Eurovision: ψήφος κοινού και επιτροπών, ξεκάθαρη βαθμολόγηση και αρκετή ένταση μέχρι να βγει ο τελικός νικητής.

Το Montesong επέστρεψε φέτος για τη δεύτερη διοργάνωσή του, με 15 τραγούδια να διεκδικούν την εκπροσώπηση του Μαυροβουνίου στη 70ή Eurovision, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Ο νικητής προέκυψε από συνδυασμό ψήφων 50/50:

Διεθνής/επαγγελματική κριτική επιτροπή

Ψήφος κοινού, η οποία περιλάμβανε televote και online voting μέσω RTCG (με δυνατότητα ψήφου και από το εξωτερικό), με μετατροπή σε βαθμούς σε λογική 12–10–8…1, όπως περίπου συμβαίνει και στον τελικό της Eurovision.

Το αποτέλεσμα έδωσε στην Tamara Živković ένα καθαρό προβάδισμα στη συνολική κατάταξη.

Το τραγούδι: «Nova Zora» και η υπογραφή του Boris Subotić

Το «Nova Zora» είναι τραγούδι γραμμένο από τον Boris Subotić και αποτελεί την επίσημη συμμετοχή του Μαυροβουνίου για τη Eurovision 2026. Πρόκειται για μία σύνθεση με επικό χαρακτήρα…

Τι μας λέει η ψηφοφορία για τη δυναμική της συμμετοχής

Ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία, όταν κοιτάμε εθνικούς τελικούς, είναι να “διαβάζουμε” το προφίλ της νίκης. Στην περίπτωση του Montesong, γνωρίζουμε ότι ο νικητής προέκυψε από συνδυασμό επιτροπής + κοινού. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην καθαρή φάση του televoting την πρώτη θέση πήρε η Lara Baltic, όμως στο συνολικό άθροισμα (με τις ψήφους επιτροπών) νίκησε η Tamara Živković.

Αυτό δεν είναι “κακό” ή “καλό” από μόνο του, είναι ένα δεδομένο που δείχνει κάτι πολύ πρακτικό: Το τραγούδι είχε ισχυρή στήριξη από την επιτροπή (που συνήθως αξιολογεί πιο “τεχνικά”: ερμηνεία, σύνθεση, συνολικό πακέτο).

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/