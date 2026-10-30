Η Εύη Μάζη έρχεται στο Half Note Jazz Club με το «Beyond Time», μια μουσική παράσταση που ενώνει τα καινούργια της τραγούδια με αγαπημένες συνθέσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μαζί με τους συνεργάτες της, Δημήτρη Κουφογιώργο, Δήμο Βουγιούκα και Κώστα Αρσένη, διασχίζει εποχές και μουσικές παραδόσεις, αναζητώντας τις μελωδίες και τις ιστορίες που εξακολουθούν να μας συγκινούν πέρα από τον χρόνο.

Με αφετηρία τη σύγχρονη δημιουργία, το “Beyond Time” ανοίγει έναν διάλογο με το έργο σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Kurt Weill και ο Astor Piazzolla συναντούν την κινηματογραφική μουσική του Nino Rota, ενώ τα ρεμπέτικα, τα fado και οι αμερικάνικες μπαλάντες συνομιλούν με επιλεγμένα έργα μουσικής δωματίου.

Το πρόγραμμα ξεδιπλώνει ένα μουσικό τοπίο με διαφορετικές αποχρώσεις: τη θεατρικότητα, τη νοσταλγία, τον λυρισμό και τη ζωντάνια που φέρει κάθε σύνθεση. Το τραγούδι συναντά τη μουσική δωματίου και οι γνώριμες μελωδίες αποκτούν νέες διαστάσεις μέσα από τη σύγχρονη ματιά της Εύης Μάζη και των συνεργατών της.

Με τη φωνή, το πιάνο και το φλάουτό της, η Εύη Μάζη μάς προσκαλεί σε μια διαδρομή από το χθες στο σήμερα και από την Ελλάδα στον κόσμο. Μια βραδιά όπου οι αποστάσεις μικραίνουν και οι διαφορετικές μουσικές γλώσσες ενώνονται μέσα από την ανθρώπινη ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι.

Συντελεστές

Εύη Μάζη: τραγούδι, πιάνο, φλάουτο

Δημήτρης Κουφογιώργος : κιθάρα

Δήμος Βουγιούκας: ακορντεόν

Κώστας Αρσένης: κοντραμπάσο

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

210 9213310

Εισιτήρια: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com