Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν με ολοκαίνουργια μουσική και παρουσιάζουν το “Marianne”, το πρώτο επίσημο single από το επερχόμενο πέμπτο studio album τους, Dopamine Chamber.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε σήμερα, 18 Αυγούστου, μέσω της XL Recordings, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρώτη ζωντανή παρουσίασή του στην Ισπανία. Παράλληλα, σηματοδοτεί την πρώτη νέα επίσημη κυκλοφορία της μπάντας μέσα στο 2026 και την έναρξη της περιόδου που θα διαδεχθεί το ιδιαίτερα επιτυχημένο Romance του 2024.

Ένα πιο σκοτεινό και ηλεκτρονικό βήμα

Το “Marianne” είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, όταν οι Fontaines D.C. το παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά στις 8 Αυγούστου στο Baluarte de la Candelaria του Cádiz.

Από εκείνη την πρώτη εκτέλεση έγινε φανερό ότι η μπάντα δεν σκοπεύει απλώς να επαναλάβει τον ήχο του Romance. Το “Marianne” κινείται σε πιο αργό και υποβλητικό τέμπο, με έντονη παρουσία ηλεκτρονικών και industrial στοιχείων, πυκνή ατμόσφαιρα και τον Grian Chatten να παραδίδει τα φωνητικά με τον χαρακτηριστικά σκοτεινό τρόπο του. Ορισμένα μουσικά μέσα εντόπισαν μάλιστα συγγένειες με την ατμόσφαιρα των Massive Attack.

Η νέα κατεύθυνση δεν αποτελεί πλήρη ρήξη με το Romance. Περισσότερο μοιάζει με ανάπτυξη των πιο σκοτεινών και ηλεκτρονικών πλευρών που είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στον προηγούμενο δίσκο.

Το “Marianne” ακούστηκε πρώτα στις συναυλίες

Οι Fontaines D.C. επέλεξαν έναν μάλλον παλιομοδίτικο τρόπο για να συστήσουν το νέο τους υλικό: το έπαιξαν πρώτα μπροστά στο κοινό.

Στην πρώτη ολοκληρωμένη headline εμφάνισή τους για το 2026, στο Cádiz, παρουσίασαν δύο άγνωστα μέχρι τότε τραγούδια. Το “Marianne” εμφανίστηκε μέσα στο βασικό set, ενώ στο encore ακούστηκε για πρώτη φορά ένα ακόμη νέο κομμάτι, το “Six Shot Morning”.

Και τα δύο παρέμειναν στις επόμενες εμφανίσεις τους στην Ισπανία, δίνοντας τις πρώτες ενδείξεις για το πώς μπορεί να ακούγεται η επόμενη δισκογραφική δουλειά τους. Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε το studio preview του “Marianne” και στις 17 Αυγούστου η μπάντα ανακοίνωσε επίσημα ότι το τραγούδι θα κυκλοφορούσε το επόμενο πρωί.

“Dopamine Chamber”: το πέμπτο album έρχεται μέσα στο 2026

Παράλληλα με το “Marianne”, οι Fontaines D.C. αποκάλυψαν και το όνομα του δίσκου που ετοιμάζουν. Το πέμπτο τους album θα ονομάζεται Dopamine Chamber και θα κυκλοφορήσει από την XL Recordings μέσα στο 2026. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε έχει αποκαλυφθεί το πλήρες tracklist.

Η αποκάλυψη έγινε σταδιακά. Η μπάντα άλλαξε την εικόνα και το λογότυπό της στα social media, δημοσίευσε νέα φωτογραφία με τον αριθμό 5 και στη συνέχεια παρουσίασε ένα σύντομο teaser στο οποίο εμφανίζεται ο τίτλος Dopamine Chamber και η ένδειξη 2026. Το μουσικό απόσπασμα του teaser προέρχεται από το άλλο νέο τραγούδι που ήδη γνωρίζουμε, το “Six Shot Morning”.

Για ένα περιορισμένο διάστημα 24 ωρών διατέθηκε επίσης ειδική πρώτη έκδοση του album σε βινύλιο, με την αποστολή της να προσδιορίζεται γενικά για τα τέλη του 2026.

Μετά το “Romance”

Το Dopamine Chamber θα ακολουθήσει το Romance, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2024 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές επιτυχίες των Fontaines D.C.

Με παραγωγό τον James Ford, ο δίσκος άνοιξε σημαντικά τον ήχο της μπάντας πέρα από τις post-punk καταβολές της, ενσωματώνοντας περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία, διαφορετικές κιθαριστικές υφές και σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στη μελωδία. Έφτασε στο Νο2 του album chart στη Βρετανία, ενώ το “Starburster”, το “Favourite” και το “In The Modern World” έφεραν στους Fontaines D.C. και τις πρώτες παρουσίες τους στο UK Singles Chart.

Μετά το Romance είχε ακολουθήσει το “It’s Amazing To Be Young” τον Φεβρουάριο του 2025, το οποίο αργότερα συμπεριλήφθηκε στη deluxe έκδοση του album. Το “Marianne”, όμως, είναι πλέον το πρώτο τραγούδι που μας οδηγεί επίσημα προς το επόμενο κεφάλαιο.

Και αν κρίνουμε από αυτό αλλά και από το “Six Shot Morning” που έχει ήδη ακουστεί στις συναυλίες τους, οι Fontaines D.C. φαίνεται πως δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν απλώς ένα δεύτερο Romance. Το Dopamine Chamber ξεκινά να αποκαλύπτεται μέσα από έναν ακόμη πιο σκοτεινό, ηλεκτρονικό και υπνωτικό κόσμο.