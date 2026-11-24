Ο Αλέξης Γεωργούλης και ο Φώτης Ανδρικόπουλος μοιράζονται τη σκηνή του Metron Stage για τέσσερα σαββατόβραδα, σε μια μουσικοθεατρική συνάντηση που αφήνει χώρο στις ιστορίες, στο χιούμορ και στους αυτοσχεδιασμούς. Ο ηθοποιός και ο τραγουδοποιός επιχειρούν να μετατρέψουν το ζωντανό πρόγραμμα σε διάλογο, με τους ρόλους τους να εναλλάσσονται στη διάρκεια της βραδιάς.

Αγαπημένα τραγούδια, αφηγήσεις και αυθόρμητα πειράγματα συνδέουν τη μουσική με το θέατρο. Η ιδέα είναι να μη λειτουργούν οι δύο τέχνες ως ξεχωριστά μέρη της παράστασης, αλλά να επηρεάζουν συνεχώς η μία την άλλη, ώστε κάθε εμφάνιση να αποκτά τον δικό της χαρακτήρα.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών έχει και δισκογραφικό παρελθόν: είχαν ενώσει τις φωνές τους στο «Θα κρατηθώ». Αυτή τη φορά η συνάντηση μεταφέρεται μπροστά στο κοινό, με μεγαλύτερη ελευθερία για μουσικές παρεμβάσεις και απρόβλεπτες στιγμές.

Μαζί τους επί σκηνής θα βρίσκονται ο Θέμης Σαμαντζής στο πιάνο και στα φωνητικά και ο Γιάννης Κατσανούλης στις κιθάρες.

Παραστάσεις: Σάββατα 5, 12, 19 και 26 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:00

Metron Stage

Βουτάδων 42, Γκάζι, Αθήνα

Τηλέφωνα: 213 0498269, 697 5860958

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 13€

Καθήμενοι σε τραπέζια και σταντ, με σειρά προτεραιότητας για τις θέσεις

Προπώληση: more.com