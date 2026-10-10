Οι Γιαγκίνηδες επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Plus για όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου, συνεχίζοντας για πέμπτη χρονιά μια σειρά εμφανίσεων που έχει εξελιχθεί σε σταθερό ραντεβού με το κοινό τους. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία και το γλέντι στην Τεχνόπολη, το συγκρότημα επιστρέφει στη σκηνή του Plus με ανανεωμένο πρόγραμμα και έμφαση στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Οι φετινές βραδιές κινούνται γύρω από τραγούδια που κουβαλούν ιστορίες, έρωτες και καημούς, με τη λογική του προγράμματος να παραμένει πιστή σε αυτό που χαρακτηρίζει τις ζωντανές εμφανίσεις των Γιαγκίνηδων: άμεση επαφή με το κοινό, τραγούδι που περνά από τη σκηνή στην παρέα και ένα γλέντι που όσο περνά η ώρα δυναμώνει.

Οι «Γιαγκίνηδες της νύχτας» επιστρέφουν

Με δυνατή μπάντα, ανανεωμένο ρεπερτόριο και πολλές εκπλήξεις, οι Γιαγκίνηδες φέρνουν στον Σταυρό του Νότου Plus την ενέργεια των καλοκαιρινών τους συναυλιών. Το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερο χώρο σε παλιότερα λαϊκά τραγούδια, χωρίς να χάνει τη διάθεση για χορό και συμμετοχή που έχει συνδεθεί με τις εμφανίσεις τους.

Σάββατα 7, 14, 21 & 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ.: 210 9226975

Είσοδος: 15€

Προπώληση: more.com