Ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει στην Αθήνα με το πρόγραμμα «Όλη η ζωή μου», μια συναυλιακή αναδρομή σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες τραγουδιών, στο Christmas Theater. Ο αγαπημένος ερμηνευτής θα κινηθεί ανάμεσα στις μεγάλες ερωτικές μπαλάντες που σημάδεψαν τη διαδρομή του και στα νησιώτικα τραγούδια που αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο της πορείας του.

Ο τίτλος της βραδιάς συνοψίζει ουσιαστικά μια ολόκληρη καλλιτεχνική διαδρομή. Ο Πάριος, με περισσότερα από πενήντα χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα που αντλεί από διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας του και από τραγούδια που έχουν συνδεθεί στενά με τη φωνή του.

Με τη συνοδεία μουσικών, η συναυλία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ταξίδι στις διαφορετικές εποχές της καριέρας του, από τις ερωτικές ερμηνείες μέχρι το νησιώτικο ρεπερτόριο, σε μια βραδιά που βασίζεται στη μνήμη, τη νοσταλγία και στη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό του.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Christmas Theater

Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Πληροφορίες: 210 921 3310

Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση: more.com