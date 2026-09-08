Οι Hume Assine παρουσιάζουν το νέο επίσημο video clip του «Painted Stars», δίνοντας συνέχεια στην ιστορία που άνοιξαν με το «Unalgorithmic Love» στις αρχές του καλοκαιριού.

Το «Painted Stars» περιλαμβάνεται στο «Unalgorithmic EP», που κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου 2026. Είναι το τρίτο από τα τέσσερα κομμάτια της κυκλοφορίας, μαζί με τα «Unalgorithmic Love», «4K Shiny World» και «Real Stars», σε έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική και την indie pop.

Στο νέο video clip, η ιστορία λειτουργεί ως προοίμιο εκείνης του «Unalgorithmic Love». Ο πρωταγωνιστής οδηγεί μια BMW E30 στο διάστημα, πλησιάζοντας τη Γη και παρατηρώντας έναν κόσμο όπου οι εκρήξεις και τα λουλούδια συνυπάρχουν, με το σκοτάδι και την ομορφιά να βρίσκονται δίπλα δίπλα.

Αντί να στρέψει το βλέμμα του προς την καταστροφή, επιλέγει να εστιάσει σε ό,τι όμορφο υπάρχει γύρω του, μια επιλογή που καθορίζει και την εξέλιξη της μικρής ιστορίας του clip.

Το «Painted Stars» κυκλοφορεί από τη Muzitee.