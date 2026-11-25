Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ένας άνθρωπος πνίγεται… Λίγο πιο πέρα, κάποιος που θα μπορούσε να τον σώσει παρακολουθεί αμέτοχος. Μάρτυρας του περιστατικού είναι ο Phil Collins, ο οποίος βρίσκεται σε τέτοια απόσταση ώστε να μην μπορεί να επέμβει. Η εικόνα τον στοιχειώνει και αποφασίζει να γράψει ένα τραγούδι για εκείνον που άφησε έναν συνάνθρωπό του να πεθάνει.

Η ιστορία, όμως, δεν τελειώνει εκεί. Χρόνια αργότερα, σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές της, ο Collins εντοπίζει τον συγκεκριμένο άνδρα, του εξασφαλίζει ένα εισιτήριο στην πρώτη σειρά μιας συναυλίας του και, την κατάλληλη στιγμή, ένας προβολέας φωτίζει το πρόσωπό του. Ο τραγουδιστής αρχίζει να ερμηνεύει το «In the Air Tonight», κοιτάζοντάς τον στα μάτια. Μια δημόσια καταγγελία, μια πράξη εκδίκησης μπροστά σε χιλιάδες ανυποψίαστους θεατές!

Θα μπορούσε να είναι το σενάριο ενός εξαιρετικού κινηματογραφικού θρίλερ. Για δεκαετίες, μάλιστα, εκατομμύρια ακροατές πίστευαν ότι αυτή ήταν η πραγματική ιστορία πίσω από ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της δεκαετίας του ’80.

Και οι στίχοι του έμοιαζαν να τους δικαιώνουν. Ο αφηγητής δηλώνει πως ακόμη κι αν έβλεπε τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνεται να πνίγεται, δεν θα άπλωνε το χέρι του για να τον βοηθήσει. Του λέει πως ήταν εκεί, πως είδε με τα ίδια του τα μάτια όσα έκανε και πως δεν μπορεί πλέον να τον ξεγελάσει.

Ποιος ήταν, λοιπόν, αυτός ο μυστηριώδης άνθρωπος; Τι είχε κάνει; Και γιατί ο Phil Collins περίμενε τόσο καιρό αυτή τη στιγμή;

Η αλήθεια είναι ότι ο πνιγμός δεν συνέβη ποτέ. Ούτε υπήρξε κάποιος ένοχος στην πρώτη σειρά μιας συναυλίας. Ο θυμός του Phil Collins, ωστόσο, ήταν πέρα για πέρα αληθινός…

Ένα σπίτι που ξαφνικά άδειασε…

Το 1978 οι Genesis βρίσκονταν σε μια ιδιαίτερα σημαντική καμπή της καριέρας τους. Με τον Peter Gabriel να αποτελεί πλέον παρελθόν και τον Phil Collins να έχει αναλάβει και τον ρόλο του βασικού τραγουδιστή, το συγκρότημα άρχιζε να κατακτά ένα ολοένα μεγαλύτερο κοινό, ιδιαίτερα στην Αμερική. Οι πολύμηνες περιοδείες, όμως, είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική ζωή του μουσικού.

Ο γάμος του με την Andrea Bertorelli, με την οποία είχε παντρευτεί το 1975, βρισκόταν σε κρίση. Οι παρατεταμένες απουσίες του, οι υποχρεώσεις του συγκροτήματος και οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι οδήγησαν στον χωρισμό τους το 1979 και στο διαζύγιο το 1980.

Η Andrea έφυγε μαζί με τα δύο παιδιά τους και ο Collins βρέθηκε μόνος στο σπίτι του. Ο άνθρωπος που μέχρι τότε περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε σκηνές, ξενοδοχεία και στούντιο ηχογραφήσεων είχε ξαφνικά στη διάθεσή του ατελείωτες ώρες μοναξιάς.

Ο ίδιος αισθανόταν προδομένος. Η πρώην σύζυγός του, από την άλλη, υποστήριξε χρόνια αργότερα ότι η αφοσίωσή του στην καριέρα του και οι συνεχείς συγκρούσεις τους είχαν διαβρώσει τη σχέση τους. Το «In the Air Tonight» αποτυπώνει, επομένως, τη συναισθηματική κατάσταση του Collins εκείνη την περίοδο και όχι απαραίτητα την αντικειμενική ιστορία του γάμου τους.

Για να διαχειριστεί όσα αισθανόταν, άρχισε να περνά όλο και περισσότερο χρόνο στο μικρό στούντιο που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του. Χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για προσωπική καριέρα, άρχισε να γράφει μουσική για τον εαυτό του.

Εκεί γεννήθηκε το «In the Air Tonight»…

Οι στίχοι που δεν γράφτηκαν ποτέ στο χαρτί πριν τραγουδηθούν!

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Phil Collins δεν κάθισε να γράψει τους στίχους του τραγουδιού με τον συμβατικό τρόπο. Δημιούργησε αρχικά έναν επαναλαμβανόμενο ρυθμό με ένα ηλεκτρονικό drum machine Roland CR-78, πρόσθεσε μερικές σκοτεινές συγχορδίες στο συνθεσάιζερ Prophet-5 και, όταν ένιωσε ότι είχε διαμορφώσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, άρχισε να τραγουδά.

Οι λέξεις βγήκαν αυθόρμητα. Τις κατέγραψε στο χαρτί αφού πρώτα άκουσε την ηχογράφηση της φωνής του!

Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την ασάφεια των στίχων. Δεν πρόκειται για μια ιστορία με συγκεκριμένη αρχή, μέση και τέλος, αλλά για αποσπασματικές σκέψεις ενός ανθρώπου που βιώνει μια έντονη συναισθηματική αναστάτωση.

Ο Collins έχει παραδεχτεί ότι ούτε ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια τι σημαίνει κάθε φράση του τραγουδιού. Σε συνέντευξή του στο Associated Press το 2016, διέψευσε κατηγορηματικά τις ιστορίες περί πνιγμού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το μυστήριο γύρω από τους στίχους πιθανότατα συνέβαλε στη διαχρονικότητα του τραγουδιού.

Σε άλλες συνεντεύξεις του έχει περιγράψει το συναισθηματικό του υπόβαθρο ως ένα μείγμα θυμού, απόγνωσης, πικρίας και απογοήτευσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και η αναφορά στον πνιγμό αποκτά διαφορετικό νόημα. Θα μπορούσε να αποτελεί μια σκληρή μεταφορά για το σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας πληγωμένος άνθρωπος. Όταν η αγάπη έχει μετατραπεί σε οργή, ακόμη και η συμπόνια για το πρόσωπο που κάποτε αγαπούσε μοιάζει να έχει χαθεί.

Τα τύμπανα που έκαναν τον θυμό να ακουστεί!

Για περίπου τριάμισι λεπτά, το «In the Air Tonight» διατηρεί μια σχεδόν βασανιστική αυτοσυγκράτηση. Ο μονότονος ηλεκτρονικός ρυθμός, τα συνθεσάιζερ και η απόμακρη φωνή του Collins δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι πρόκειται να συμβεί, χωρίς να αποκαλύπτουν τι ακριβώς.

Και τότε έρχονται τα τύμπανα…

Ένα από τα διασημότερα drum fills στην ιστορία της μουσικής διαλύει την υποβόσκουσα ηρεμία του τραγουδιού, σαν να απελευθερώνει όλα εκείνα τα συναισθήματα που ο ερμηνευτής προσπαθούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή να συγκρατήσει.

Ο χαρακτηριστικός αυτός ήχος είχε προκύψει από μια τυχαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του τρίτου προσωπικού άλμπουμ του Peter Gabriel. Ο Collins έπαιζε τύμπανα και ο ηχολήπτης Hugh Padgham παρατήρησε τον εντυπωσιακό ήχο που δημιουργούσε ένα έντονα συμπιεσμένο μικρόφωνο ενδοεπικοινωνίας του στούντιο.

Η τεχνική εξελίχθηκε με τη χρήση του λεγόμενου gated reverb, ενός εφέ που επιτρέπει στα τύμπανα να αποκτούν τεράστιο όγκο, διακόπτοντας όμως απότομα την αντήχησή τους. Ο ήχος αυτός επρόκειτο να αποτελέσει ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της μουσικής παραγωγής των ’80s.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο παίξιμο των τυμπάνων δεν είχε σχεδιαστεί σχολαστικά εκ των προτέρων. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Collins, ήταν κι αυτό σε μεγάλο βαθμό προϊόν της στιγμής.

Όπως ακριβώς και οι στίχοι…

Όταν ο αστικός μύθος πέρασε σε ένα άλλο τραγούδι

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του Phil Collins, η ιστορία του πνιγμού συνέχισε να κυκλοφορεί και να αποκτά νέες παραλλαγές. Και όλα αυτά σε μια εποχή που δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδίδουν αστικούς μύθους με τη σημερινή ταχύτητα.

Το 2000, ο Eminem ενσωμάτωσε την ιστορία στο περίφημο «Stan». Ο φανατικός θαυμαστής που αποτελεί τον κεντρικό χαρακτήρα του τραγουδιού αναφέρεται στην υποτιθέμενη περίπτωση του ανθρώπου που άφησε κάποιον να πνιγεί και τον οποίο ο Collins εντόπισε αργότερα σε μια συναυλία του.

Έτσι, ένας αστικός μύθος που γεννήθηκε γύρω από ένα τραγούδι του 1981 πέρασε στους στίχους μιας άλλης μεγάλης επιτυχίας, συστήνοντας την ιστορία σε μια εντελώς διαφορετική γενιά ακροατών.

Η αφετηρία μιας τεράστιας προσωπικής καριέρας

Το «In the Air Tonight» κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου 1981, αποτελώντας το πρώτο προσωπικό single του Phil Collins. Έναν μήνα αργότερα, στις 13 Φεβρουαρίου, κυκλοφόρησε το πρώτο του solo άλμπουμ, «Face Value», με το τραγούδι να ανοίγει τον δίσκο.

Το single έφτασε στο Νο2 του βρετανικού chart, καθώς την κορυφή κατείχε το «Woman» του John Lennon, που είχε κυκλοφορήσει μετά τη δολοφονία του.

Η επιτυχία του σηματοδότησε την έναρξη μιας εντυπωσιακής προσωπικής διαδρομής για τον Collins, παράλληλα με την παρουσία του στους Genesis. Το διαζύγιο που τόσο τον είχε πληγώσει έγινε, κατά μια παράξενη ειρωνεία της ζωής, η αφορμή για να ανακαλύψει μια νέα καλλιτεχνική ταυτότητα.

Και ίσως τελικά ο αστικός μύθος του «In the Air Tonight» να φανερώνει περισσότερο τη δική μας ανάγκη να δώσουμε μια συγκεκριμένη εξήγηση σε ένα τόσο έντονο συναίσθημα. Αναζητήσαμε ένα έγκλημα, έναν ένοχο, ένα θύμα και μια πράξη εκδίκησης, επειδή η μουσική μάς έκανε να αισθανθούμε ότι κάτι τρομερό είχε συμβεί.

Μόνο που ο Phil Collins δεν είχε δει κάποιον να χάνει τη ζωή του μέσα στο νερό.

Είχε δει τη δική του ζωή, όπως την ήξερε μέχρι τότε, να διαλύεται μπροστά στα μάτια του…

Και αυτό ήταν αρκετό για να γράψει το «In the Air Tonight»!

Οι στίχοι

I can feel it coming in the air tonight, oh Lord

And I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord

Can you feel it coming in the air tonight?

Oh Lord, oh Lord Νιώθω πως κάτι έρχεται απόψε στον αέρα, Θεέ μου

Και περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή, Θεέ μου

Μπορείς κι εσύ να νιώσεις αυτό που έρχεται απόψε στον αέρα;

Θεέ μου, Θεέ μου… Well, if you told me you were drowning

I would not lend a hand

I’ve seen your face before, my friend

But I don’t know if you know who I am

Well, I was there and I saw what you did

I saw it with my own two eyes

So you can wipe off that grin,

I know where you’ve been

It’s all been a pack of lies Αν μου έλεγες πως πνίγεσαι

Δεν θα άπλωνα το χέρι μου να σε βοηθήσω

Έχω ξαναδεί το πρόσωπό σου, φίλε μου

Αλλά δεν ξέρω αν γνωρίζεις ποιος είμαι

Ήμουν εκεί και είδα τι έκανες

Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια

Γι’ αυτό σβήσε αυτό το χαμόγελο από το πρόσωπό σου,

ξέρω πού ήσουν

Όλα ήταν ένα σωρό ψέματα And I can feel it coming in the air tonight, oh Lord

Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord

I can feel it coming in the air tonight, oh Lord

And I’ve been waiting for this moment for all my life,

oh Lord, oh Lord Και νιώθω πως κάτι έρχεται απόψε στον αέρα, Θεέ μου

Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή, Θεέ μου

Νιώθω πως κάτι έρχεται απόψε στον αέρα, Θεέ μου

Και περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή,

Θεέ μου, Θεέ μου… Well, I remember, I remember, don’t worry

How could I ever forget?

It’s the first time

The last time we ever met

But I know the reason why you keep your silence up

No, you don’t fool me

Well, the hurt doesn’t show, but the pain still grows

It’s no stranger to you and me Λοιπόν, θυμάμαι, θυμάμαι, μην ανησυχείς

Πώς θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω;

Ήταν η πρώτη φορά

Και η τελευταία που συναντηθήκαμε

Ξέρω όμως γιατί εξακολουθείς να κρατάς τη σιωπή σου

Όχι, δεν με ξεγελάς

Η πληγή δεν φαίνεται, όμως ο πόνος όλο και μεγαλώνει

Και δεν είναι κάτι άγνωστο ούτε σε σένα ούτε σ’ εμένα And I can feel it coming in the air tonight, oh Lord

Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord

I can feel it in the air tonight, oh Lord, oh Lord

Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord Και νιώθω πως κάτι έρχεται απόψε στον αέρα, Θεέ μου

Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή, Θεέ μου

Το νιώθω στον αέρα απόψε, Θεέ μου, Θεέ μου

Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή, Θεέ μου I can feel it coming in the air tonight, oh Lord

Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord

I can feel it in the air tonight, oh Lord, oh Lord, oh Lord

Well, I’ve been waiting for this moment for all my life,

oh Lord, oh Lord Νιώθω πως κάτι έρχεται απόψε στον αέρα, Θεέ μου

Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή, Θεέ μου

Το νιώθω στον αέρα απόψε, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου

Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή,

Θεέ μου, Θεέ μου I can feel it in the air tonight, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord

Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord, oh Lord

I can feel it in the air tonight Το νιώθω στον αέρα απόψε, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου

Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή, Θεέ μου, Θεέ μου

Το νιώθω στον αέρα απόψε…

—————————————–

Κάθε Τετάρτη στο MusicCorner.gr και μια νέα ιστορία πίσω από ένα φημισμένο τραγούδι… Stay tuned…