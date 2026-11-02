Οι «Καραμέλες Ούζου», η κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου σε σκηνοθεσία Σταύρου Νικολαΐδη, επιστρέφουν για 4η σεζόν και συνεχίζουν για δεύτερη χειμερινή περίοδο στο Από Μηχανής Θέατρο, μετά και από δύο καλοκαιρινές περιοδείες.

Η υπόθεση

Μια «μυστήρια» νύχτα, δύο εγκλωβισμένοι και μια σειρά από ανατροπές. Έξω αστραπές και βροντές. Μέσα, δύο άνθρωποι παγιδεύονται στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου: ένας Βοηθός Σεφ και ένας Σερβιτόρος.

Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί — ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, αρχίζει να ξετυλίγεται μια αλυσίδα από απρόβλεπτα γεγονότα που κινούνται ανάμεσα στο μυστήριο και την κωμωδία.

Το έργο χρησιμοποιεί τις συνεχείς ανατροπές και τις παράλογες καταστάσεις για να μιλήσει για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το μπούλινγκ, τις ψυχικές αντοχές και τις μικρές «θεραπείες» που αναζητούν οι άνθρωποι για να αντέξουν την καθημερινότητα — από τα χάπια μέχρι το ίδιο το χιούμορ, ακόμη και απέναντι στον θάνατο.

Όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θύτης, οι ισορροπίες αλλάζουν. Το φινάλε φέρνει μια ακόμη μεγάλη ανατροπή και οι συντελεστές της παράστασης ζητούν από το κοινό να μην την αποκαλύπτει στους επόμενους θεατές.

Η παράσταση είχε παρουσιαστεί και την προηγούμενη θεατρική περίοδο στο Από Μηχανής Θέατρο.

Πρωταγωνιστούν:

Σταύρος Νικολαΐδης

Βασίλης Κούκουρας

Γιάννης Γαλανόπουλος

Ραδιοφωνική συμμετοχή: Κατερίνα Ζαρίφη

Κείμενο: Γιάννης Γαλανόπουλος

Σκηνοθεσία: Σταύρος Νικολαΐδης

Σκηνικά – μουσική επιμέλεια: Σταύρος Νικολαΐδης

Κοστούμια: Ολυμπία Μυλωνά

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Λιάννα Βασιλάρα

Στούντιο ηχογράφησης: Σπύρος Κολαΐτης

Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραστάσεις:

Δευτέρα: 20:00

Τρίτη: 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Από Μηχανής Θέατρο

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, Αθήνα 104 36

Τηλ. κρατήσεων: 210 5232097 & 6944346340

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 18€

Early Bird: 15€

ΑμεΑ, φοιτητές, άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι: 13€

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