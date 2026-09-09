Η παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» του Τζεφ Μπάρον επιστρέφει για τρίτη θεατρική χρονιά, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Ορέστη Τζιόβα. Τη σκηνοθεσία και τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Κώστας Γάκης.

Ύστερα από δύο επιτυχημένες θεατρικές περιόδους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την καλοκαιρινή περιοδεία του 2026 σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο έργο συνεχίζει την πορεία του τη σεζόν 2026–2027.

Μια απρόσμενη συνάντηση στο Μανχάταν

Ο κύριος Γκρην είναι ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, ο οποίος έχει αποτραβηχτεί από τη ζωή μετά τον θάνατο της συζύγου του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.

Ένα ατύχημα φέρνει στον δρόμο του τον Ρος, έναν νεαρό άνδρα που εργάζεται σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και υποχρεώνεται να τον επισκέπτεται κάθε Πέμπτη. Αυτό που αρχίζει ως μια τυπική και άβολη υποχρέωση εξελίσσεται σταδιακά σε μια σχέση που θα αλλάξει και τους δύο.

Μέσα από συγκρούσεις, χιούμορ και συγκίνηση, οι δύο άνδρες αναγκάζονται να βγουν από τη ζώνη ασφαλείας τους, να αμφισβητήσουν τις βεβαιότητές τους και να κοιτάξουν κατάματα όσα απέφευγαν. Η απόσταση ανάμεσα στις γενιές και στις διαφορετικές αντιλήψεις τους μικραίνει, καθώς δύο μοναχικοί άνθρωποι βρίσκουν έναν απρόσμενο δρόμο προς την επικοινωνία και την αποδοχή.

Ένα έργο με διεθνή διαδρομή

Το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» (Visiting Mr. Green) πρωτοπαρουσιάστηκε το 1996 και έχει ανέβει σε περισσότερες από 50 χώρες, αποσπώντας θεατρικά βραβεία και σταθερή ανταπόκριση από το κοινό. Το έργο του Τζεφ Μπάρον μιλά για τη μοναξιά, τη διαφορετικότητα, τις προκαταλήψεις και τη δύναμη της ανθρώπινης τρυφερότητας, χωρίς να χάνει το χιούμορ του.

Μετάφραση: Τζεφ Μπάρον & Κώστας Γάκης

Σκηνοθεσία / Μουσική σύνθεση: Κώστας Γάκης

Σκηνογραφία: Αντώνης Χαλκιάς

Ενδυματολογία: Μάριος Ράμμος

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα-Φαίη Κοσμίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Ελεονώρα Καραβανή

Creative Agency: GridFox

Ερμηνεύουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Ορέστης Τζιόβας

Πρεμιέρα: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις έως: Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

Πέμπτη στις 19:30

Παρασκευή στις 20:30

Σάββατο στις 18:00

Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Altera Pars

Μεγάλου Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός

Τιμές εισιτηρίων: 15€ – 22€

Η είσοδος στην αίθουσα μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com