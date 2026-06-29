Η Κόνι Μεταξά παρουσιάζει το νέο της single «Μη Μου Λες», ένα ρυθμικό pop τραγούδι με καλοκαιρινή διάθεση, ένταση και την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει τη σκηνική της παρουσία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Panik Records, ενώ τη μουσική υπογράφει η Miss SaxoVaya και τους στίχους η Βάγια Καλαντζή.

Με σύγχρονη παραγωγή και άμεσο, πιασάρικο ύφος, το «Μη Μου Λες» κινείται στον χώρο της ελληνικής pop, χτίζοντας γύρω από έναν τίτλο που λειτουργεί σαν ξεκάθαρη απάντηση: όχι άλλες δικαιολογίες, όχι άλλα μισόλογα, όχι άλλη αναμονή. Η Κόνι Μεταξά τραγουδά με αυτοπεποίθηση και ενέργεια, δίνοντας στο κομμάτι έναν χαρακτήρα που ταιριάζει απόλυτα στην εικόνα της.

Το τραγούδι έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στα social media, με αρκετές δημιουργίες χρηστών στο TikTok να αξιοποιούν το ηχητικό του απόσπασμα, στοιχείο που δείχνει πως η κυκλοφορία βρήκε γρήγορα επαφή με το νεανικό κοινό. Η δυναμική του βασίζεται ακριβώς σε αυτή την αμεσότητα: απλός τίτλος, έντονος ρυθμός και μια pop αισθητική φτιαγμένη για να περάσει γρήγορα από τις πλατφόρμες στη διασκέδαση.

Με το «Μη Μου Λες», η Κόνι Μεταξά επιστρέφει με ένα τραγούδι που ποντάρει στον ρυθμό, την ατάκα και την καλοκαιρινή ενέργεια. Ένα single φτιαγμένο για άμεση κατανάλωση, για social media, αλλά και για playlists που ζητούν κάτι φωτεινό, ανεβαστικό και καθαρά pop.