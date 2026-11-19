O Κωνσταντίνος Κρομμύδας κυκλοφορεί το τρίτο προσωπικό του single με τίτλο «Βουβή Γιορτή». Ακολουθεί τα « Είμαστε Δύο Ξένοι» και « Λουλούδια Στο Βυθό », τραγούδια που από διαφορετική οπτική γωνία, χαράζουν τα πρώτα του βήματα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η πορεία του στην αγγλόφωνη εναλλακτική σκηνή με τους Pink Vanity.

Μας λέει ο Κωνσταντίνος: «Η “Βουβή Γιορτή” είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε μέσα σε ένα βράδυ το περασμένο φθινόπωρο. Είναι η ανάγκη για ειλικρίνεια, μια ατελής εξομολόγηση. Αφηγείται την προσπάθεια του να ξαναγεννηθεί κάτι μέσα από τη φθορά. Είναι κάτι που αιωρείται ανάμεσα σε αυτό που χάθηκε και αυτό που δεν έχει έρθει ακόμα. Ένας κόσμος που χορεύει σε ένα σύμπαν βουβό, ένας κόσμος που κουβαλάει τις λύπες του σε μια γιορτή, μια μοναξιά που κάποτε θα μας φοβάται εκείνη κι όχι εμείς αυτή».

Το «Βουβή Γιορτή» δεν είναι το τραγούδι που ο Κωνσταντίνος περιμένει να ακούσει στο ταξί που θα τον πάει το βράδυ από το θέατρο στη Κυψέλη. Είναι όμως μια αυθόρμητη ιστορία που ξεπήδησε από μέσα του και έγινε τραγούδι. Και μιλώντας για θέατρο, για δεύτερη σεζόν ο Κωνσταντίνος εμφανίζεται στην «Ιεροτελεστία» στο Εθνικό Θέατρο.

Κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, ένα label της The Hubsters.