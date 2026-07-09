Το «Παλιό μου αμάξι» είναι ένα τραγούδι για όλα εκείνα που δεν παλιώνουν μέσα μας. Για τις διαδρομές που μας σημάδεψαν, τους έρωτες που πέρασαν, τις μνήμες που έμειναν ζωντανές και τις στιγμές που, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, εξακολουθούν να μας συντροφεύουν.

Με αφορμή την εικόνα ενός παλιού αυτοκινήτου, οι Γρηγόρης Μαρινάκης, Χρήστος Κατσίδης και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου αφηγούνται μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και τρυφερότητα. Ένα αμάξι που κουβαλά μέσα του αγάπες, γέλια, χαμένους και κερδισμένους έρωτες, γίνεται το όχημα για ένα ακόμη ταξίδι στον χρόνο.

Το τραγούδι μιλά για όσους συναντήθηκαν αληθινά, για τις αναμνήσεις που χαράχτηκαν σαν σημάδια στα τζάμια και για εκείνα τα μικρά, πολύτιμα κομμάτια ζωής που δεν χάνονται ποτέ. Το παλιό αμάξι μπορεί να έχει διανύσει τη δική του μεγάλη πορεία, όμως επιστρέφει ξανά, με γερό σκαρί και γεμάτο ρεζερβουάρ, έτοιμο να μας πάρει μαζί του σε μια ακόμη διαδρομή.

Οι τρεις καλλιτέχνες γνωρίστηκαν στη Μικρή Άρκτο, έγιναν φίλοι και πολύ γρήγορα συνδέθηκαν δημιουργικά. Παρότι ζουν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, στην Αθήνα, τα Χανιά και την Άρτα, συνεχίζουν να εργάζονται μαζί, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για το τραγούδι μπορεί να μηδενίσει τις αποστάσεις.

Στο πλευρό τους βρίσκεται ο Παρασκευάς Καρασούλος, που υπογράφει την παραγωγή του τραγουδιού, ενώ την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου. Τον σχεδιασμό του εξωφύλλου και του βίντεο υπογράφει ο Ανδρέας Γεωργιάδης, τις φωτογραφίες και τα βίντεο ο Σταύρος Ράγιας, ενώ την οργάνωση παραγωγής έχει η Βιβή Γερολυμάτου.

Το «Παλιό μου αμάξι» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μικρή Άρκτος και μας προσκαλεί να επιβιβαστούμε σε ένα ταξίδι γεμάτο μνήμες, εικόνες και συναισθήματα.