Έχουν βρεθεί αρκετές φορές μαζί στη σκηνή, για ένα τραγούδι ή ως καλεσμένος ο ένας του άλλου. Τώρα ο Κωστής Βέργος και ο Χρήστος Βέργος ετοιμάζουν για πρώτη φορά μια ολόκληρη κοινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου Club, δίνοντας περισσότερο χώρο στις μουσικές ιδέες και στις ιστορίες που τους συνδέουν.

Η απόφαση για αυτή τη σύμπραξη γεννήθηκε, όπως αναφέρουν οι ίδιοι στο δελτίο Τύπου, μέσα από συζητήσεις και κοινές καλοκαιρινές εμπειρίες. Η νέα βραδιά δεν παρουσιάζεται ως απλή εναλλαγή δύο προσωπικών προγραμμάτων, αλλά ως μια προσπάθεια να συναντηθούν επί σκηνής όσα τους απασχολούν, τους πληγώνουν και τους κάνουν να ελπίζουν.

Οι δύο μουσικοί θα μοιραστούν τα τραγούδια τους και θα επιχειρήσουν έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό. Ο Χρήστος Βέργος είχε παρουσιάσει πρόσφατα και το άλμπουμ του «Η μέρα που περίμενα», για το οποίο είχε γράψει το MusicCorner.

Μαζί τους θα παίξουν ο Θωμάς Παπαθανάσης (κιθάρα), ο Γιώργος Κουρέλης (πλήκτρα), η Έρση Μεϊτανίδου (φλάουτο), ο Δημήτρης Καλλονάρος (τύμπανα) και ο Ζήσης Μεζίλης (πλήκτρα, μπάσο).

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9226975

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 14€

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