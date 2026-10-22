Η Κρινιώ Νικολάου στήνει μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση εκεί όπου το ελληνικό έντεχνο συναντά το παλιό ροκ, τις ελληνικές ρυθμικές μπαλάντες, αλλά και δικές της διασκευές σε παλιά λαϊκά κι ένα τραγούδι βρίσκει τον συνομιλητή του εκεί που δεν το περιμένεις.

Μια βραδιά με γνώριμες μελωδίες, συγγένειες και μουσική που ενώνει. Και, ναι, ποιος είπε πως δύο τραγούδια πρέπει να έχουν γραφτεί το ένα για το άλλο για να έχουν κάτι κοινό;

Κάποια τα ενώνει μια λέξη, άλλα τα ενώνει μια επιθυμία, ένας ρυθμός… Κι άλλα κάτι ανεξήγητο που ανακαλύπτεις μόνο όταν βρεθούν μαζί.

Στα «Σημεία επαφής» η Κρινιώ φέρνει τα τραγούδια σαν ζευγάρια σε απρόσμενες συναντήσεις. Ανάμεσα τους τραγουδάει δικές της συνθέσεις απ’ την προσωπική της δισκογραφία όπως και τα νέα τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ «Το 10 το καλό» που πριν λίγες μέρες παρουσίασε στον Ιανό.

Μαζί της:

Ο Τάσος Ζαφειρίου κιθάρα – μπουζούκι – φωνή

και ο Γιώργος Τσολάκος στα Πλήκτρα

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν 21:00

Ώρα έναρξης 21:45

Gustav Athens

Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα

2103643563

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: TicketServices