Οι Kukuraxa συνεχίζουν στο DIY μονοπάτι τους, διαμορφώνοντας έναν ιδιαίτερο ηχητικό κόσμο όπου η σύγχρονη indie pop συναντά την ποίηση και τα ηλεκτρονικά στοιχεία με τρόπο σχεδόν τελετουργικό. Η μουσική τους απευθύνεται σε εκείνους που επιμένουν να πιστεύουν σε μύθους για αρπακτικά πουλιά, σκονισμένα βιβλία και σε πλανήτες που βρίσκονται δυο αστέρια πιο κάτω.

Στη δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά, Kukuraxa II, το συγκρότημα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στη μυθοπλασία του ήχου του. Οι λέξεις βρίσκουν τη θέση τους με ακρίβεια, σχηματίζοντας αφηγήσεις που αιωρούνται ανάμεσα στο ονειρικό και το υπαρξιακό. Αρχαία samples αναδύονται σαν ευρήματα από κάποιο ηχητικό παρελθόν, ενώ το πιάνο και τα 808s λειτουργούν ως σταθεροί συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις.

Ο νέος δίσκος των Kukuraxa μοιάζει με ένα άτυπο αρχείο ιστοριών: παλιές αφηγήσεις που θέλησαν να ξαναγεννηθούν και νέες εικόνες αλλόκοτων πλασμάτων που κόλλησαν πάνω στις μελωδίες. Κάθε κομμάτι αποτελεί ένα ξεχωριστό σύμπαν και η μουσική γίνεται φορέας συναισθημάτων.

Με αυτή την κυκλοφορία, οι Kukuraxa δεν επιχειρούν απλώς να εξελίξουν τον ήχο τους, αλλά επαναπροσδιορίζουν τα όρια της αφήγησης μέσα στη σύγχρονη ανεξάρτητη σκηνή, δημιουργώντας έναν δίσκο που δεν ακούγεται απλώς, αλλά βιώνεται.

Το album Kukuraxa II κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Veego Records και έρχεται σύντομα σε super limited edition έκδοση βινυλίου.