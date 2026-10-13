Οι Magic de Spell συμπληρώνουν 45 χρόνια πορείας και επιστρέφουν στο ιστορικό Κύτταρο για μια μεγάλη επετειακή συναυλία, έχοντας δίπλα τους φίλους και καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μια βραδιά-γιορτή μετά από μεγάλη περιοδεία

Ύστερα από μια μεγάλη περιοδεία σε 28 πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, το συγκρότημα επιστρέφει στην Αθήνα για μια συναυλία που φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως επετειακός σταθμός, αλλά και ως συνάντηση διαφορετικών ήχων, διαδρομών και γενεών.

Στη σκηνή του Κυττάρου θα βρεθούν οι Κοινοί Θνητοί και οι Social Waste, η Τζώρτζια Κεφαλά των Μπλε, ο Νίκος Δαπέρης, η χαρακτηριστική φωνή στον «Γαρύφαλλο» των Πελόμα Μποκιού, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, με διαδρομή που ξεκινά από τους Ενδελέχεια, ο Δημήτρης Καλαντζής, πρώην τραγουδιστής των Τσοπάνα Rave και νυν των Εγώ, η ηθοποιός Δανάη Παπούτση και ο κιθαρίστας Οδυσσέας Γαλανάκης από τους Απροσάρμοστους.

Κάθε συμμετοχή θα προσθέσει το δικό της κομμάτι στη μεγάλη μουσική διαδρομή της βραδιάς, με συνεργασίες και δρώμενα που θα συνδέσουν διαφορετικές εποχές και αισθητικές.

45 χρόνια Magic de Spell

Από τα πρώτα τους βήματα, οι Magic de Spell αντιμετώπισαν το rock όχι μόνο ως μουσική, αλλά και ως τρόπο έκφρασης και στάση ζωής. Από το «Sarajevo» και τα αντιπολεμικά τραγούδια τους μέχρι τις αναφορές στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, την οικονομική κρίση και τη βία του σύγχρονου κόσμου, το συγκρότημα έχει διατηρήσει σταθερά έναν λόγο που συνομιλεί με την εποχή του.

Παράλληλα, η σχέση τους με την ποίηση αποτελεί σταθερό κομμάτι της ταυτότητάς τους, από την Κατερίνα Γώγου και τον Κώστα Καρυωτάκη μέχρι νεότερους ποιητές, μεταφέροντας λέξεις και ποιητικά κείμενα σε τραγούδια.

Magic de Spell:

Θοδωρής Βλαχάκης: ντραμς

Γιώργος Αρχοντάκης: μπάσο, φωνή

Δημήτρης Μποτής: πλήκτρα, φωνή

Μιχάλης Σκαράκης: φωνή

Μαρίνος Σοφίου: κιθάρες, φωνή

Video προβολές: Ρομίνα Μούτου

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Πληροφορίες: 210 8224134

Εισιτήρια: Προπώληση 13€ / Ταμείο 15€

Προπώληση: more.com