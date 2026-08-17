Ο Marilyn Manson κυκλοφόρησε το νέο του album One Assassination Under God – Chapter 2, ολοκληρώνοντας το δίπτυχο που είχε ξεκινήσει το 2024 με το πρώτο κεφάλαιο της ίδιας δουλειάς.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου από τη Nuclear Blast Records και περιλαμβάνει εννέα τραγούδια.

Το δεύτερο και τελευταίο κεφάλαιο

Το One Assassination Under God – Chapter 2 αποτελεί άμεση συνέχεια του One Assassination Under God – Chapter 1, που είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2024, και συνεχίζει την ίδια δημιουργική συνεργασία του Marilyn Manson με τον Tyler Bates.

Ο Bates συνυπογράφει και συνπαράγει το νέο album μαζί με τον Manson, με το υλικό να κινείται ξανά ανάμεσα στο industrial rock, το gothic στοιχείο, τις βαριές κιθάρες και μια σκοτεινή, κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Ο ίδιος ο Manson είχε κάνει σαφές ήδη από την ανακοίνωση του δίσκου ότι δεν αντιμετωπίζει το “Chapter 2” απλώς ως συνέχεια, αλλά ως ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ιστορίας. «This completes my story», είχε γράψει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το νέο υλικό ως αποτέλεσμα όσων πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και της ανάγκης του να μετατρέψει τις επιθέσεις που δέχθηκε σε δημιουργική δύναμη.

Το “Unalive” ανοίγει τον δίσκο

Το “Unalive” βρίσκεται στην πρώτη θέση του album και είναι το τραγούδι που επιλέχθηκε για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του με νέο music video.

Το κομμάτι λειτουργεί σαν μια ιδιαίτερα επιθετική είσοδος στον κόσμο του δεύτερου κεφαλαίου. Οι επίσημα δημοσιευμένοι στίχοι περιστρέφονται γύρω από εικόνες σύγκρουσης, θανάτου, εκτέλεσης και αυτοκαταστροφής, με τον Manson να επαναφέρει τη γνώριμη θεματολογία της αντιπαράθεσης με εχθρούς — πραγματικούς ή συμβολικούς.

Το video του “Unalive”, που σκηνοθέτησε ο Anthony Silva, συνεχίζει αντίστοιχα τη σκοτεινή και θεατρική οπτική αισθητική της συγκεκριμένης περιόδου του Manson.

Από το “Exit Wound” στο “Front Toward Enemy”

Πριν από την κυκλοφορία του album είχαν προηγηθεί δύο βασικά δείγματα. Το “Exit Wound” παρουσιάστηκε τον Ιούνιο μαζί με την επίσημη ανακοίνωση του Chapter 2 και αποτέλεσε το πρώτο single του δίσκου. Ακολούθησε τον Ιούλιο το “Front Toward Enemy”, μαζί με music video σε σκηνοθεσία Henri Alexander Levy.

Τα δύο τραγούδια είχαν ήδη δείξει ότι ο Manson θα συνέχιζε τη σκοτεινή κατεύθυνση του πρώτου κεφαλαίου, αλλά με ακόμη πιο έντονη διάθεση αντιπαράθεσης. Το ίδιο μοτίβο διατρέχει και αρκετά από τα υπόλοιπα τραγούδια του νέου δίσκου, όπως τα “All The Vilest Things” και “The Arsonist”. Οι επίσημοι στίχοι τους είναι γεμάτοι εικόνες επιβίωσης, εκδίκησης, πολέμου και αντίστασης απέναντι σε όσους επιχειρούν να τον καταστρέψουν.

Ένα album και ως εικαστικό project

Η νέα κυκλοφορία δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Marilyn Manson έχει ανοίξει και το “One Assassination Under God Art Exhibit”, μια διαδικτυακή εικαστική έκθεση που συνοδεύει το project και συγκεντρώνει έργα του ίδιου μαζί με το μουσικό υλικό.

Η κίνηση αυτή εντάσσει το One Assassination Under God περισσότερο σε έναν συνολικό δημιουργικό κόσμο παρά σε δύο απλώς διαδοχικά albums: μουσική, εικόνα και εικαστικό στοιχείο αντιμετωπίζονται ως τμήματα της ίδιας αφήγησης.

Με το Chapter 2, αυτή η διαδρομή που ξεκίνησε το 2024 φτάνει πλέον στο τέλος της, τουλάχιστον με τη μορφή που ο ίδιος ο Manson είχε σχεδιάσει για το One Assassination Under God.

“One Assassination Under God – Chapter 2” – Tracklist

Unalive Don’t Answer The Door Front Toward Enemy All The Vilest Things None of the Suns Lucifer’s Teardrop The Arsonist Exit Wound Enantiomorph

Το One Assassination Under God – Chapter 2 είναι το 13ο album του Marilyn Manson και έρχεται δύο χρόνια μετά το πρώτο κεφάλαιο, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο σαφώς αυτοβιογραφικές και συγκρουσιακές περιόδους της πρόσφατης δισκογραφίας του.