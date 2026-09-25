Η Νένα Μεντή επιστρέφει στο Πτι Παλαί με την παράσταση «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» του Πέτρου Ζούλια, για έναν ακόμη περιορισμένο κύκλο παραστάσεων μετά τις δύο επιτυχημένες σεζόν στην Αθήνα και την πρόσφατη καλοκαιρινή περιοδεία.

Η παράσταση, που γνώρισε αλλεπάλληλα sold out και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, φέρνει ξανά τη Νένα Μεντή στον ρόλο της μοδίστρας που αδειάζει το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες και, μαζί με τα πράγματα που μαζεύει, ξετυλίγει και το νήμα της προσωπικής της ιστορίας.

Μια προσωπική ιστορία που συναντά τη νεότερη Ελλάδα

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, ενώ η Νένα Μεντή ενσαρκώνει μια απλή λαϊκή γυναίκα που επιστρέφει στις μνήμες, στις απώλειες, στις μικρές καθημερινές χαρές και στα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές.

Καθώς η ηρωίδα αφηγείται τη ζωή της, η προσωπική της διαδρομή συναντά τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και η αφήγηση γίνεται ταυτόχρονα ατομική και συλλογική.

Στο ταξίδι των αναμνήσεών της, ανάμεσα στη νοσταλγία για όσα πέρασαν και την αγωνία για όσα έρχονται, αναδύεται η ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που προσπαθεί να σταθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία για τις μικρές και μεγάλες στιγμές που διαμορφώνουν μια ζωή, για όσα κρατάμε μέσα μας και για όσα μας ενώνουν, λειτουργώντας τελικά ως φόρος τιμής στις προσωπικές ιστορίες του καθενός και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Παίζει:

Νένα Μεντή

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Πρεμιέρα: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις:

Τετάρτη: 19:00

Κυριακή: 21:00

έως 20 Δεκεμβρίου 2026

Πτι Παλαί

Ριζάρη 24, Παγκράτι

Τηλ.: 210 7223948

Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση: more.com