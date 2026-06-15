Μετά από μια θριαμβευτική πορεία με συνεχόμενα sold out και τη θερμή ανταπόκριση από το κοινό, η Νένα Μεντή ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε όλη την Αττική με τον συγκινητικό «Μονόλογο μιας Μοδίστρας».

Λίγο πριν κατεβάσει οριστικά τα ρολά του ατελιέ της, μια γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα όσα σημάδεψαν τη ζωή της. Ανάμεσα σε υφάσματα, φορέματα και ξεχασμένα αντικείμενα, ξετυλίγεται ένα πολύχρωμο κουβάρι αναμνήσεων.

Έρωτες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους.

Πρόσωπα που δεν έσβησαν ποτέ από τη μνήμη.

Μικρές στιγμές που έμοιαζαν ασήμαντες, μα έγιναν τα πιο πολύτιμα κομμάτια μιας ολόκληρης διαδρομής.

Με φόντο τη νεότερη ελληνική ιστορία, αγαπημένες μελωδίες και τη σπουδαία ερμηνεία της Νένας Μεντή, το έργο ισορροπεί με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο χιούμορ, τη συγκίνηση και τη νοσταλγία.

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας.

Μια παράσταση γεμάτη μνήμες, γέλιο και συγκίνηση, που μας θυμίζει πως όσα ζήσαμε δεν χάνονται ποτέ, απλώς περιμένουν να τα ξαναθυμηθούμε.

Πρόγραμμα περιοδείας

Σάββατο, 27/6 – Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη – Αττική (ώρα έναρξης: 21.30)

Τρίτη, 30/6 – Αμφιθέατρο Θαν. Βέγγος – Κορυδαλλός, Αττική (ώρα έναρξης: 21.30)

Σάββατο, 4/7 – Βεάκειο Θέατρο Πειραιά – Αττική (ώρα έναρξης: 21.30)

Δευτέρα, 6/7 – Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς – Χαλάνδρι, Αττική (ώρα έναρξης: 21.00)

Τετάρτη, 8/7 – Θέατρο Πέτρας – Πετρούπολη, Αττική (ώρα έναρξης: 21.30)

Σάββατο, 11/7 – Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» – Ηλιούπολη, Αττική (ώρα έναρξης: 21.30)

Δευτέρα, 13/7 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου – Παπάγου, Αττική (ώρα έναρξης: 21.30)

Κυριακή, 6/9 – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο – Λαύριο, Αττική (ώρα έναρξης: 21.00)

Σάββατο, 12/9 – Θέατρο Ορέστης Μακρής – Χαλκίδα, Εύβοια (ώρα έναρξης: 21.00)

Τρίτη, 15/9 – Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» – Αιγάλεω, Αττική (ώρα έναρξης: 21.00)

Παρασκευή, 18/9 – Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» – Βριλήσσια, Αττική (ώρα έναρξης: 21.00)

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