Δύο νέα 45άρια κυκλοφορεί ο Morrissey, δίνοντας ξεχωριστή βινυλιακή έκδοση σε δύο τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ του Make-Up Is a Lie. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και στις πίσω πλευρές: κάθε δίσκος περιλαμβάνει ένα τραγούδι από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ που δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα.

Στο πρώτο 45άρι, η Α πλευρά είναι το «Kerching Kerching» και η Β πλευρά το «Isle of Dogs», που έγραψαν μαζί ο Morrissey και ο Alain Whyte. Στο δεύτερο βρίσκονται το «Zoom Zoom the Little Boy» και, στην πίσω πλευρά, το «Without Music The World Dies», σε συνεργασία του Morrissey με τον Gustavo Manzur.

Τα «Kerching Kerching» και «Zoom Zoom the Little Boy» ήταν ήδη διαθέσιμα από τον Μάρτιο, όταν κυκλοφόρησε το Make-Up Is a Lie. Τα «Isle of Dogs» και «Without Music The World Dies» είναι οι δύο προσθήκες που κάνουν τα σημερινά 45άρια κάτι περισσότερο από μια αλλαγή μορφής για γνωστά τραγούδια. Παράλληλα με το βινύλιο, τα δύο ακυκλοφόρητα κομμάτια γίνονται διαθέσιμα και ψηφιακά.

Οι δύο μικροί δίσκοι κυκλοφορούν από τη Sire/Warner Records. Την παραγωγή της μουσικής ανέλαβε ο Joe Chiccarelli και οι ηχογραφήσεις έγιναν στη Γαλλία. Στα εξώφυλλα χρησιμοποιούνται παλιότερες φωτογραφίες του Morrissey: μία του Jake Walters για το «Kerching Kerching / Isle of Dogs» και μία της Tina Dehghani για το «Zoom Zoom the Little Boy / Without Music The World Dies».

Επτά μήνες μετά το άλμπουμ, ο Morrissey επιστρέφει λοιπόν σε μια μορφή που οι φίλοι του βινυλίου ξέρουν καλά: ένα τραγούδι στην κάθε πλευρά, με τη Β πλευρά να κρύβει αυτή τη φορά τη νέα ανακάλυψη!