Οι «Κάλπηδες» του Στρατή Μυριβήλη επιστρέφουν για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο OLVIO, με τη θεατρική ομάδα «Πτωχαλαζόνες» και τη σκηνοθεσία του Κώστα Παπακωνσταντίνου. Το κωμικό διήγημα του Μυριβήλη ανεβαίνει ξανά ως ένα λαϊκό παραμύθι γεμάτο χιούμορ, σάτιρα και γνώριμες ανθρώπινες αδυναμίες, συνεχίζοντας μια πορεία που έχει ήδη γνωρίσει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς.

Η παράσταση φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Μυριβήλη: όχι μόνο εκείνη του σημαντικού συγγραφέα των αντιπολεμικών έργων, αλλά και του αφηγητή με λαϊκή σοφία, σκωπτική διάθεση και βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης. Οι «Πτωχαλαζόνες» επιστρέφουν παράλληλα στο είδος με το οποίο έγιναν γνωστοί, τη δραματοποίηση λογοτεχνικών κειμένων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τριτοπρόσωπης αφήγησης ως ενεργό θεατρικό διάλογο.

Η υπόθεση:

Τα παλιά χρόνια, στη Λέσβο, ζουν δύο ξακουστοί κατεργάρηδες: ο Ψευτοθόδωρος στη Χώρα και ο Καλπομανώλης στη Συκαμιά. Και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως κανείς δεν μπορεί να τους συναγωνιστεί στην πονηριά και στην μπαμπεσιά. Δεν αντέχουν όμως να ακούν ο ένας για τα κατορθώματα του άλλου και αποφασίζουν να αναζητήσουν τον αντίπαλό τους, με σκοπό να τον ξεγελάσουν και να αποδείξουν ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής της κατεργαριάς.

Συναντιούνται στη μέση της διαδρομής χωρίς να αναγνωριστούν και καταφέρνουν ταυτόχρονα να εξαπατήσουν και να εξαπατηθούν. Το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο και το ερώτημα πλέον γίνεται ζήτημα τιμής: ποιος από τους δύο είναι ο «αρχικάλπης»; Στην προσπάθειά τους να το λύσουν, μπλέκουν σε μια σειρά από ευτράπελες περιπέτειες με πειρατές, θησαυρούς, βρυκόλακες, δαιμόνους και απρόσμενες συναντήσεις, μέχρι να αναγκαστούν τελικά να αναγνωρίσουν ο ένας την αξία του άλλου.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου αντιμετωπίζει τους «Κάλπηδες» ως ένα κωμικό λαϊκό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς, το οποίο σατιρίζει χαρακτηριστικά που συχνά παρουσιάζονται ως σχεδόν χαριτωμένες ελληνικές αδυναμίες: την πονηριά, την αρπακόλλα, την πατέντα και την αρπαχτή. Όπως σημειώνει, οι ήρωες θυμίζουν τον Καραγκιόζη, μια μορφή που είναι ταυτόχρονα ήρωας και βρισιά, καθώς χρησιμοποιεί το ψέμα για να επιβιώσει αλλά με το ίδιο ψέμα αναπαράγει τη μιζέρια του.

Η παράσταση επιχειρεί, μέσα από το γέλιο, να οδηγήσει το κοινό στην αναγνώριση αυτών των ελαττωμάτων όχι για να τα αποδεχτεί, αλλά για να τα αφήσει πίσω. Παράλληλα, η ομάδα επιστρέφει στην πρωτότυπη μέθοδο δραματοποίησης που έχει χρησιμοποιήσει και σε έργα όπως οι «Χαλασοχώρηδες», η «Μαζώχτρα», ο «Αυτόχειρ» και το «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», μετατρέποντας την αφήγηση σε σκηνική δράση χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας του λογοτεχνικού κειμένου.

Στους ρόλους εμφανίζονται οι Ελισσαίος Βλάχος, Αγγελική Μαρίνου και Δημοσθένης Ξυλαρδιστός, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν ζωή στον κόσμο του Μυριβήλη μέσα από γρήγορες εναλλαγές, αφήγηση και σωματική δράση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Κινησιολογία: Μαργαρίτα Τρίκκα

Σκηνικά / Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα, Φιλάνθη Μπουγάτσου

Μουσική: Νίκος Ζουρνής

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αγγελική Στρατάκη, Ιλεάνα Παπαγιάννη

Βοηθός σκηνογράφου: Νατάσα Λέκκου

Παραγωγή: «Ξανθίας» ΑΜΚΕ

Ηθοποιοί: Ελισσαίος Βλάχος, Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός

Παραστάσεις:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 στις 21:00

Από Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Θέατρο OLVIO:

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός

Τιμές εισιτηρίων:

11€ προπώληση έως 30/09

γενική είσοδος 15€

φοιτητικό/ομαδικό 12€

ανέργων/ΑμεΑ 8€

ατέλειες ΣΕΗ δωρεάν

Προπώληση: more.com