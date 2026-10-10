Ο Robert Plant και οι Saving Grace κυκλοφόρησαν ψηφιακά το «Saving Grace: All That Glitters…», ένα EP τεσσάρων τραγουδιών που συνεχίζει τη μουσική διαδρομή του περσινού τους άλμπουμ «Saving Grace». Η συλλογή είχε πρωτοεμφανιστεί σε βινύλιο για τη Record Store Day και τώρα γίνεται διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το EP συγκεντρώνει δύο παραδοσιακά τραγούδια, τα «The Blackest Crow» και «Two Coats», μαζί με το «Orphan Girl» της Gillian Welch και το «Poison» του Bert Jansch. Οι επιλογές του δείχνουν το εύρος που ενδιαφέρει αυτή την περίοδο τον Plant και την μπάντα του: από την αμερικανική folk και την Americana μέχρι τη βρετανική παράδοση του Jansch. Δεν πρόκειται για τέσσερις νέες συνθέσεις, αλλά για τραγούδια που οι Saving Grace ξαναδουλεύουν ως σύνολο.

Η Suzi Dian και ο ήχος της μπάντας

Στο «All That Glitters…» η Suzi Dian έχει ουσιαστική θέση δίπλα στον Plant. Αναλαμβάνει την κύρια ερμηνεία στο «Orphan Girl», ενώ στα παραδοσιακά τραγούδια οι δύο φωνές λειτουργούν μαζί. Γύρω τους, ο Oli Jefferson στα τύμπανα, ο Tony Kelsey στις κιθάρες, ο Matt Worley σε διαφορετικά έγχορδα και ο Barney Morse-Brown στο τσέλο δίνουν στις τέσσερις διασκευές την ταυτότητα των Saving Grace.

Η μπάντα άρχισε να σχηματίζεται το 2019 κοντά στο σπίτι του Plant, στα σύνορα Αγγλίας και Ουαλίας. Πριν φτάσει στον δίσκο «Saving Grace», δοκίμασε το υλικό της σε μικρές εμφανίσεις και άτυπες ηχογραφήσεις. Το νέο EP προέκυψε από αυτή τη συνεχιζόμενη κοινή δουλειά και έχει παραγωγούς τον Plant και το ίδιο το συγκρότημα.

Τα «Orphan Girl», «Two Coats» και «Poison» ηχογραφήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 στο Worcestershire, ενώ το «The Blackest Crow» προστέθηκε αργότερα, σε ηχογράφηση του Οκτωβρίου στο Bath. Παρότι οι συνεδρίες τους δεν έγιναν την ίδια περίοδο, τα τέσσερα τραγούδια συγκροτούν μια μικρή, αυτοτελή συνέχεια του κόσμου που παρουσίασαν οι Saving Grace στο περσινό άλμπουμ τους.