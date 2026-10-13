Οι Fontaines D.C. παρουσιάζουν το «Where Is Gone?», τη συνεργασία τους με τη Rosalía και το τρίτο τραγούδι που ακούμε από το επερχόμενο Dopamine Chamber. Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του: ένα ατμοσφαιρικό ντουέτο, με τις φωνές του Grian Chatten και της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας να συναντιούνται μέσα σε πλούσιες ενορχηστρώσεις.

Η συμμετοχή της Rosalía έχει και μια πρωτιά για τους Fontaines D.C.: είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούν άλλον καλλιτέχνη σε άλμπουμ τους. Για τον κιθαρίστα Carlos O’Connell, όμως, η συνάντηση αυτή έχει και προσωπική σημασία. Έχοντας ρίζες τόσο στην Ιρλανδία όσο και στην Ισπανία, βλέπει στον τρόπο που η Rosalía προσεγγίζει την ισπανική μουσική παράδοση κάτι συγγενικό με τη σχέση του συγκροτήματος με την ιρλανδική μουσική.

Ο O’Connell λέει ότι παρακολουθεί τη Rosalía από το πρώτο της άλμπουμ και πως δεν έχει πάψει να τον εκπλήσσει. Η παρουσία της στο «Where Is Gone?» δίνει έτσι στη συνεργασία μια σύνδεση που πηγαίνει πέρα από την έκπληξη δύο ονομάτων στο ίδιο τραγούδι.

Λίγο πριν από το «Dopamine Chamber»

Το «Where Is Gone?» ακολουθεί τα «Marianne» και «Tongue», που έχουν ήδη παρουσιάσει διαφορετικές όψεις του νέου δίσκου. Το Dopamine Chamber είναι το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των Fontaines D.C. και διαδέχεται το Romance του 2024. Την παραγωγή υπογράφει ο James Ford, ενώ η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την XL Recordings.