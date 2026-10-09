Οι Sofi Tukker συνεργάζονται με τους OneRepublic στο «Tsunami», ένα νέο single που φέρνει την ηλεκτρονική πλευρά του ντουέτου κοντά στην ποπ γραφή του Ryan Tedder.

Η παραγωγή στηρίζεται σε έναν σταθερό, χορευτικό ρυθμό και μια έντονη γραμμή μπάσου. Ξεκινά πιο συγκρατημένα και αποκτά σταδιακά περισσότερη ενέργεια, με το επαναλαμβανόμενο ρεφρέν να γίνεται το σημείο όπου συναντιούνται οι δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι.

Μια συνεργασία που άλλαξε μορφές στο στούντιο

Οι Sofi Tukker ανέφεραν ότι η δουλειά με τον Ryan Tedder προέκυψε γρήγορα και φυσικά, παρότι το τραγούδι πέρασε από αρκετές εκδοχές μέχρι να καταλήξουν στη μορφή που κυκλοφόρησε. Για το ντουέτο, το «Tsunami» προστίθεται σε μια χρονιά που περιλαμβάνει επίσης το «Cook» με τον J Balvin και το «Barthelona».

Το «Tsunami» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.