Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου παρουσιάζει τη νέα της μουσική πρόταση μέσα από τη γυναικεία χορωδία ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ένα φωνητικό σύνολο που γεννήθηκε με στόχο να αναδείξει τη μουσική ως πεδίο συνάντησης, δημιουργίας και ουσιαστικής επικοινωνίας.

Στο επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής διαδρομής βρίσκεται το «Αερικό», ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Θανάση Παπακωνσταντίνου που αποκτά νέα πνοή μέσα από τη συλλογική ερμηνεία και τη συνύπαρξη γυναικείων φωνών.

Η κυκλοφορία του «Αερικού» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την παρουσία της χορωδίας και συστήνει στο ευρύτερο κοινό τη μουσική της ταυτότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της χορωδιακής μουσικής ως μιας μορφής τέχνης που καλλιεργεί την ευαισθησία, την επικοινωνία και το αίσθημα του ανήκειν.

Σε μια εποχή όπου η ατομική έκφραση συχνά κυριαρχεί, η ΠΟΛΥΜΝΙΑ υπενθυμίζει πως η συνύπαρξη μπορεί να γεννήσει κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους φωνών. Κάθε φωνή διατηρεί τη μοναδικότητά της, ενώ όλες μαζί συνθέτουν μια ενιαία μουσική αφήγηση.

Το «Αερικό» είναι η αποτύπωση αυτής της συνάντησης: διαφορετικές διαδρομές, κοινός ρυθμός και μια μουσική εμπειρία που αναδεικνύει τη δύναμη του «μαζί».

Σημείωμα καλλιτέχνη

«Η χορωδία μου ΠΟΛΥΜΝΙΑ γεννήθηκε από μια βαθιά προσωπική μου επιθυμία να δημιουργήσω ένα φωνητικό σύνολο όπου μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και να ζήσουν την δύναμη μουσικής.

Στόχος μου ήταν να δώσω την ευκαιρία σε γυναίκες κάθε ηλικίας ,διαφορετικής καταγωγής και εμπειρίας να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της χορωδιακής μουσικής. Πολλές από αυτές δεν διαβάζουν νότες ,όμως η μουσική απέδειξε ότι ενώνει εμπνέει και μεταμορφώνει.

Μέσα από την συλλογική προσπάθεια δημιουργήθηκε μία χορωδία με ξεχωριστή ταυτότητα ,όπου η διαφορετικότητα έγινε δύναμη και το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η σημερινή παρουσίαση είναι η επισφράγιση ενός ονείρου που γεννήθηκε από την πίστη ότι κάθε φωνή ,όταν βρίσκει την θέση της μέσα στο σύνολο μπορεί να γίνει φορέας συγκίνησης ,ομορφιάς και ελπίδας».

Σας ευχαριστώ

Σόνια Θεοδωρίδου

Το τραγούδι κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music.

Όλα του κόσμου τα πουλιά

όπου κι αν φτερουγίσαν

όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά

όπου κι αν κελαηδήσαν

Εκεί που φτερουγίζει ο νους

εκεί που ξημερώνει

μαργώνουν τα πουλιά της γης

κι ούτε ένα δεν ζυγώνει

Ω… ω ω ω ω…

Σαν αερικό θα ζήσω,

σαν αερικό.

Ανάσα είναι καυτερή

και στέπα του Καυκάσου

η σκέψη που παραμιλά

και λέει τα όνειρά σου

Όσες κι αν χτίζουν φυλακές

κι αν ο κλοιός στενεύει

ο νους μας είναι αληταριό

που όλο θα δραπετεύει

Ω… ω ω ω ω…

Σαν αερικό θα ζήσω,

σαν αερικό.