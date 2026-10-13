Ο μονόλογος «Στη σιωπή» του Δημήτρη Λέντζου συνεχίζει την πορεία του για τέταρτη χρονιά, αυτή τη φορά στο Θέατρο Αλκμήνη, με τον Πέτρο Αποστολόπουλο να υπογράφει τη σκηνοθεσία και να βρίσκεται μόνος επί σκηνής.

Το έργο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και έχει στο κέντρο του τη συνύπαρξη δύο ανθρώπων που βρίσκονται διαρκώς μαζί, αλλά ταυτόχρονα ζουν απομονωμένοι ο καθένας στο δικό του σύμπαν. Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται η απογοήτευση, ο θυμός, οι ενοχές, η εκδίκηση και, πάνω απ’ όλα, η σιωπή.

Μια σχέση που βυθίζεται στη σιωπή

Ένας νεαρός άντρας ερωτεύεται μια μορφωμένη κοπέλα και, προσπαθώντας να κερδίσει την προσοχή της, ζητά από έναν φίλο του να γράψει για λογαριασμό του ρομαντικά ποιήματα. Εκείνη ερωτεύεται τον άνθρωπο που πιστεύει ότι βρίσκεται πίσω από τα λόγια και οι δυο τους παντρεύονται.

Δύο χρόνια αργότερα, όταν μαθαίνει την αλήθεια, αποφασίζει να συνεχίσει να ζει μαζί του χωρίς να του ξαναμιλήσει. Η σιωπή κρατά 25 χρόνια. Εκείνος, έχοντας φτάσει στα όριά του, αποφασίζει πως αυτή η νύχτα θα είναι η τελευταία του προσπάθεια να την κάνει να μιλήσει. Απόψε, εκείνη πρέπει να του μιλήσει. Πρέπει. Απόψε, πρέπει να δοθεί ένα τέλος σ’ αυτό το μαρτύριο.

Κείμενο: Δημήτρης Λέντζος

Σκηνοθεσία: Πέτρος Αποστολόπουλος

Ερμηνεία: Πέτρος Αποστολόπουλος

Μουσική: Μιχάλης Τερζής

Κλασική κιθάρα: Αντώνης Παπαγγελής

Ακορντεόν: Γιώργος Σχοινάς

Ηχοληψία: Γιώργος Φραγκέλης

Τραγούδια: Βασίλης Λέκκας, Φωτεινή Βελεσιώτου

Φωνή γυναίκας: Μυρτώ Καμηλάκη

Σκηνική επιμέλεια / Κοστούμια: Λαμπρινή Καρδαρά

Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Δημιουργικό αφίσας: Χρυσούλα Αλιβάνογλου

Πρεμιέρα: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Σάββατο

Ώρα: 19:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Θέατρο Αλκμήνη – Αίθουσα Secret

Αλκμήνης 8-12, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Τηλ. πληροφοριών / κρατήσεων: 210 3428650

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ.

Γενική είσοδος: 13€

Προπώληση: more.com

Υπάρχει ιδιωτικό πάρκινγκ δίπλα στο Θέατρο Αλκμήνη, με ειδική τιμή 10€ με την επίδειξη του εισιτηρίου της παράστασης.