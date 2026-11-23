Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η πύλη της Graceland δεν άνοιξε για τον Jerry Lee Lewis. Τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου 1976, ο εκρηκτικός πιανίστας εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του Elvis Presley, στο Μέμφις, μεθυσμένος και με ένα πιστόλι μέσα στο αυτοκίνητό του! Ήθελε να δει τον παλιό του γνώριμο. Τελικά, συνάντησε την αστυνομία!

Το περιστατικό έμοιαζε σχεδόν κατασκευασμένο για να γίνει θρύλος: ο «Killer» στην πόρτα του «βασιλιά», ένα όπλο και μια νυχτερινή επίσκεψη που ξέφυγε. Πίσω από τον εντυπωσιακό συνδυασμό, όμως, υπήρχε ένα πραγματικό συμβάν και διαφορετικές αφηγήσεις για το πώς έφτασαν τα πράγματα έως εκεί.

Μια επίσκεψη που δεν μπορούσε να θεωρηθεί συνηθισμένη

Ο Lewis έφτασε στην Graceland, την έπαυλη του Elvis Presley, οδηγώντας μια Lincoln Continental. Είχε πιει σαμπάνια και το πιστόλι βρισκόταν σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητο. Ο φύλακας Harold Loyd βρέθηκε μπροστά σε έναν επισκέπτη που επέμενε να συναντήσει τον Presley.

Στη μεταγενέστερη αφήγησή του, ο Loyd περιέγραφε τον Lewis να φωνάζει και να απαιτεί να ειδοποιήσουν τον Elvis κουνώντας το όπλο. Η παρουσία του όπλου, έκανε την κατάσταση πολύ σοβαρότερη από έναν καβγά στην είσοδο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η επίσκεψη κατέληξε σε σύλληψη για οπλοφορία και μέθη σε δημόσιο χώρο.

Οι δύο μουσικοί δεν συναντήθηκαν τελικά ποτέ εκείνη τη νύχτα.

«Με είχε καλέσει ο Elvis»

Ο Lewis επέμενε αργότερα ότι δεν είχε εμφανιστεί απρόσκλητος. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ο Presley είχε επικοινωνήσει μαζί του και του είχε ζητήσει να περάσει από την Graceland.

Η δημόσια ραδιοφωνία της Μινεσότα, ανατρέχοντας στη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Lawrence Grobel για το Playboy, καταγράφει αυτή την εξήγηση: ο Lewis αποφάσισε να επισκεφθεί τον Elvis έπειτα από επικοινωνία τους, έχοντας προηγουμένως βρεθεί σε νυχτερινό κέντρο στο Μέμφις.

Στις αφηγήσεις του αναγνώριζε ότι είχε πιει πολύ. Υποστήριζε επίσης ότι το όπλο ήταν δώρο και ότι το είχε αφήσει εκτεθειμένο, ώστε να μην κατηγορηθεί πως το έκρυβε.

Φυσικά όλες αυτές οι εξηγήσεις που έδωσε, δεν αναιρούν ούτε δικαιολογούν το σοβαρό γεγονός ότι έφτασε οπλισμένος και μεθυσμένος στην είσοδο ενός φυλασσόμενου σπιτιού.

Πήγε πράγματι για να τον σκοτώσει;

Η ιστορία συχνά συμπυκνώνεται σε μια θεαματική πρόταση: ο Jerry Lee Lewis πήγε να σκοτώσει τον Elvis Presley! Η διατύπωση, όμως, μετατρέπει μια αποδιδόμενη απειλή σε βέβαιη πρόθεση.

Ο ίδιος ο Lewis αρνούνταν μια τέτοια πρόθεση. Στη δική του περιγραφή, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν σκόπευε να πυροβολήσει τον Elvis, απάντησε προκλητικά: “Αν είστε τόσο ανόητοι ώστε να πιστεύετε κάτι τέτοιο, τότε μάλλον ναι”. Με αυτή την απάντηση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του. Αργότερα χαρακτήριζε το συμβάν ντροπιαστικό: «It was embarrassing to me», δηλαδή «Ήταν ντροπιαστικό για μένα».

Η σύλληψη, η μέθη και η παρουσία του πιστολιού αποτελούν τον τεκμηριωμένο πυρήνα της υπόθεσης. Η εικόνα μιας προσχεδιασμένης επίθεσης δεν μπορεί φυσικά να επιβεβαιωθεί.

Το παρατσούκλι «The Killer», που τον ακολουθούσε από τα σχολικά του χρόνια και είχε ξεκινήσει ως πείραγμα μεταξύ φίλων, έκανε την παραπάνω διάκριση εύκολο να χαθεί. Αρκούσε να συνδυαστεί με το όνομα του Elvis και την Graceland για να αποκτήσει η ιστορία μια δεύτερη, σχεδόν κινηματογραφική ζωή.

Δύο πρωτοπόροι, μια πόρτα που έμεινε κλειστή

Ο Lewis και ο Presley ανήκαν στη γενιά που άλλαξε τη δημοφιλή μουσική τη δεκαετία του ’50. Είχαν κοινό σημείο αναφοράς τη δισκογραφική Sun Records, αλλά ήταν διαφορετικές προσωπικότητες και με διαφορετικές διαδρομές. Ο ένας είχε ταυτιστεί με την εκρηκτική παρουσία πίσω από το πιάνο, ο άλλος με τη χαρακτηριστική φωνή, τις προκλητικές για την εποχή κινήσεις του και τη γοητεία που ασκούσε στο κοινό.

Ο Elvis πέθανε τον Αύγουστο του 1977. Ο Jerry τον Οκτώβριο του 2022. Σύμφωνα με την αναδρομή του MPR, οι δύο τους δεν συναντήθηκαν ξανά. Η τελευταία απόπειρα του Lewis να τον επισκεφθεί έμεινε έτσι στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους: ένα αυτοκίνητο, ένα πιστόλι, πολλά ερωτηματικά και μια συνάντηση που δεν έγινε ποτέ…