Ένα τραγούδι από το παρελθόν, γεμάτο πραγματικότητα του σήμερα.

Το «Ντόκτορ» είναι μια διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού που δεν αρκείται στο να το αναβιώσει, αλλά το μετασχηματίζει. Η αυθεντική λαϊκή αισθητική και η συναισθηματική δύναμη του πρωτότυπου παραμένουν άθικτες, εμπλουτισμένες όμως με νέους rap στίχους που δίνουν μια σύγχρονη, προσωπική και δυναμική διάσταση.

Η ερμηνεία της Χαρούλας Τσαλπαρά στην παραδοσιακή πλευρά συναντά το rap στοιχείο της Μαρίας Μπεθάνη, δημιουργώντας έναν πραγματικό διάλογο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Οι νέοι στίχοι λειτουργούν σαν απάντηση στο τραγούδι, υπενθυμίζοντας πως το «φάρμακο» που ψάχνουμε είναι συχνά ο ίδιος μας ο εαυτός και η αγάπη που του χαρίζουμε.

Τους νέους στίχους και τη μουσική υπογράφει η Μαρία Μπεθάνη, με την ενορχήστρωση του George Gaudy να δίνει στο κομμάτι έναν ξεχωριστό, αυθεντικό χαρακτήρα.

Ερμηνεία: Χαρούλα Τσαλπαρά & Μαρία Μπεθάνη

Στίχοι & Μουσική: Παραδοσιακό

Πρόσθετοι στίχοι & μουσική: Μαρία Μπεθάνη

Ενορχήστρωση: George Gaudy

Η αγάπη είναι ο γιατρός και κάνει θαύματα

και αν αγαπήσεις θα το μάθεις και θα ξέρεις

θα εθιστείς στην τρυφερότητα, θα διώξεις τραύματα

Είσαι το φάρμακο εσύ και δεν το ξέρεις

Αχ, δεν μου λέτε πού ‘ν’ αυτός ο ντόκτορ

που γιατρεύει τις πληγές, αμάν ντόκτορ

που γιατρεύει τις πληγές

Για να γιάνει και τις εδικές μου

που σαν τις μετρήσεις κλαις, αμάν ντόκτορ

Είσαι εσύ το φάρμακο και η θεραπεία

Περιλαμβάνει αποδοχή και μια ευκαιρία

Να καταλάβεις ο καιρός μας θεραπεύει

Το τραυμα φεύγει, ο πόνος μένει και μπερδεύει

Αμάν, οι πληγές μου μένα είναι μεγάλες

και δεν έχουν γιατρειά, αμάν ντόκτορ

και δεν έχουν γιατρειά

Η αγάπη μου με απαρνήθη

και δεν με θυμάται πια, αμάν ντόκτορ

Είσαι γιατρός, είσαι αγάπη και η καρδιά σου

Είναι μεγάλη και χωράει τα ονειρά σου

Με δύναμη θα αγαπηθείς και τόση φόρα

Μα θα αγαπάς τον εαυτό σου πάνω από όλα

Αμάν, αμάν ντόκτορ, πες μου τι κάνω

Δεν ησθάνομαι καλά, αμάν ντόκτορ

Δεν ησθάνομαι καλά

Πάρε γρόσια, πάρε όσα θέλεις

να μου γιάνεις την καρδιά, αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ

αμάν ντόκτορ