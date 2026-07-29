Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Γράφτηκε πριν πέσει το Τείχος του Βερολίνου, έγινε ο ανεπίσημος ύμνος του τέλους του Ψυχρού Πολέμου, γέννησε δεκαετίες αργότερα μια απίθανη θεωρία για τη CIA και, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ίδιοι οι Scorpions αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να το τραγουδούν όπως παλιά…

Αύγουστος του 1989. Στη Μόσχα, λίγους μήνες πριν αρχίσει να καταρρέει ο κόσμος όπως τον γνώριζε η Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες νέοι παρακολουθούν δυτικά rock συγκροτήματα στο Moscow Music Peace Festival. Στη σκηνή βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, Skid Row, Cinderella και Scorpions.

Για τον Klaus Meine, όμως, αυτό που συνέβαινε γύρω από τη σκηνή είχε μεγαλύτερη σημασία από τη συναυλία. Γερμανοί, Αμερικανοί και Ρώσοι βρίσκονταν ξαφνικά μαζί. Οι στρατιώτες που επιτηρούσαν το κοινό γύριζαν προς τη σκηνή. Οι νέοι της Σοβιετικής Ένωσης τραγουδούσαν την ίδια μουσική με τους νέους στη Δύση.

Ο Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμη. Αλλά ο Meine ένιωθε ότι κάτι είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει…

Η Μόσχα που μπήκε μέσα στους στίχους

Οι Scorpions δεν ανακάλυψαν τη Σοβιετική Ένωση το 1989. Είχαν ήδη εμφανιστεί έναν χρόνο νωρίτερα στο Λένινγκραντ, σε μια εποχή κατά την οποία η παρουσία ενός μεγάλου δυτικού hard rock συγκροτήματος πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα εξακολουθούσε να είναι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Ο ίδιος ο Meine έχει θυμηθεί ότι στις πρώτες εκείνες επισκέψεις το συγκρότημα βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από τις σοβιετικές αρχές.

Το καλοκαίρι του 1989, όμως, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Η perestroika και η glasnost του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είχαν ανοίξει ένα παράθυρο που λίγα χρόνια νωρίτερα έμοιαζε αδύνατο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μόσχα, οι καλλιτέχνες έκαναν και μια διαδρομή με πλοιάριο στον ποταμό Moskva προς το Gorky Park. Η εικόνα έμεινε στο μυαλό του Klaus Meine. Και λίγο αργότερα θα γινόταν η πρώτη εικόνα του τραγουδιού.

“I follow the Moskva / Down to Gorky Park…”

Δεν ήταν ποιητική επινόηση. Ήταν ανάμνηση.

Γράφτηκε πριν πέσει το Τείχος

Εδώ βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις γύρω από το «Wind of Change».

Το τραγούδι έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ώστε συχνά θεωρείται ότι γράφτηκε ως αντίδραση σε εκείνο το ιστορικό γεγονός.

Δεν συνέβη έτσι.

Ο Klaus Meine επέστρεψε από τη Μόσχα και άρχισε να γράφει το τραγούδι στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 1989. Το γνωρίζουμε με ασυνήθιστη ακρίβεια, επειδή έχει διατηρήσει το μικρό σημειωματάριο στο οποίο έγραψε τους πρώτους στίχους και είχε σημειώσει επάνω την ημερομηνία.

Το Τείχος του Βερολίνου έπεσε στις 9 Νοεμβρίου 1989, περισσότερο από δύο μήνες αργότερα. Ούτε ο ίδιος μπορούσε τότε να γνωρίζει τι επρόκειτο να συμβεί.

Όπως εξήγησε αργότερα, αισθανόταν ότι είχε γράψει κάτι ξεχωριστό, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγους μήνες το τραγούδι θα ακουγόταν σαν να είχε …προβλέψει την Ιστορία!

Ένα σφύριγμα επειδή …δεν υπήρχε κιθαρίστας δίπλα του

Η πιο αναγνωρίσιμη στιγμή του «Wind of Change» δημιουργήθηκε σχεδόν από ανάγκη. Ο Klaus Meine δεν είναι ο βασικός κιθαρίστας των Scorpions. Όταν άρχισε να γράφει το κομμάτι, δούλευε μόνος πάνω στη μελωδία και δεν υπήρχε κάποιος δίπλα του για να παίξει μια lead κιθαριστική γραμμή. Έτσι τη …σφύριξε!

Το σφύριγμα υπήρχε από την πρώτη κιόλας μορφή του τραγουδιού.

Όταν έφτασε η ώρα της κυκλοφορίας, η δισκογραφική εταιρεία δεν ήταν καθόλου βέβαιη ότι αυτή ήταν καλή ιδέα. Ζήτησε μάλιστα από τον Meine να το αφαιρέσει. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

…μου είπαν: “Πρέπει να βγάλεις το σφύριγμα”. Είπα: “Με τίποτα”…

Αποδείχθηκε μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η άρνηση του καλλιτέχνη έσωσε το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός τραγουδιού!

Το τραγούδι που συνάντησε την Ιστορία

Το «Wind of Change» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Crazy World», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1990, και ακολούθησε ως single το 1991.

Μέχρι τότε όλα όσα ο Meine είχε αισθανθεί στη Μόσχα είχαν αποκτήσει πραγματική ιστορική διάσταση. Το Τείχος είχε πέσει. Η Γερμανία είχε επανενωθεί. Τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης κατέρρεαν και η ίδια η Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στις τελευταίες ημέρες της.

Το τραγούδι έγινε Νο1 στη Γερμανία για 11 εβδομάδες, ενώ στη Βρετανία έφτασε μέχρι το Νο2.

Και συνέβη κάτι ακόμη πιο παράξενο.

Τον Δεκέμβριο του 1991 οι Scorpions βρέθηκαν στο Κρεμλίνο και συναντήθηκαν με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Λίγες ημέρες αργότερα, η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης κατέβηκε οριστικά από το Κρεμλίνο.

…ήμασταν ξανά τόσο κοντά στην Ιστορία…

Το τραγούδι που είχε γεννηθεί από την αίσθηση ότι κάτι άλλαζε είχε πλέον γίνει το soundtrack αυτής της αλλαγής. Και κάπου εδώ αρχίζει η πιο απίθανη πλευρά της ιστορίας του.

Κι αν το «Wind of Change» το είχε γράψει η …CIA;

Το 2020 ο γνωστός δημοσιογράφος, ερευνητής και συγγραφέας του New Yorker Patrick Radden Keefe παρουσίασε ένα οκτάμερο podcast με τίτλο -τι άλλο;- «Wind of Change».

Η αφετηρία του ήταν μια πληροφορία που είχε ακούσει χρόνια νωρίτερα από πηγή με διασυνδέσεις στον χώρο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Η ιστορία έλεγε ότι οι Scorpions δεν είχαν πραγματικά γράψει το «Wind of Change». Το είχε γράψει …η CIA!

Η θεωρία, όσο εξωφρενική κι αν ακούγεται, είχε ένα στοιχείο που την έκανε αρκετά ενδιαφέρουσα ώστε ο Keefe να αρχίσει να ψάχνει. Οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν πράγματι ιστορικό χρησιμοποίησης της τέχνης και της μουσικής ως εργαλείων πολιτιστικής επιρροής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η έρευνα του podcast έδειξε ότι η ιδέα μιας υπηρεσίας πληροφοριών που θα προσπαθούσε να αξιοποιήσει τη δυτική pop και rock κουλτούρα πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα δεν ήταν από μόνη της παράλογη.

Άλλο όμως αυτό.

Και άλλο να έχει γράψει η CIA ένα από τα διασημότερα rock τραγούδια όλων των εποχών…

Η περίεργη γυναίκα από τη CIA

Υπήρχε μάλιστα και ένα πραγματικό περιστατικό που έμοιαζε βγαλμένο από κατασκοπευτική ταινία. Χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Klaus Meine βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Μέμφις όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε manager των Scorpions, Doc McGhee. Μια γυναίκα από τη CIA ήθελε να τον συναντήσει.

Η γυναίκα εμφανίστηκε στην πόρτα του. Και του ζήτησε κάτι μάλλον ασυνήθιστο: να της σφυρίξει το «Wind of Change».

Ο Meine το έκανε και εκείνη έφυγε.

Όταν ο Patrick Radden Keefe τελικά κάθισε απέναντι από τον Klaus Meine και του αποκάλυψε ολόκληρη τη θεωρία, η αντίδραση του τραγουδιστή ήταν περισσότερο έκπληξη παρά αμηχανία.

…όχι. Έλα τώρα…

Ο Meine αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε σχέση του συγκροτήματος ή του τραγουδιού με την CIA. Και όταν ο Keefe τον ρώτησε αν ήταν …μυστικός πράκτορας, εκείνος μπήκε στο παιχνίδι:

…ίσως είμαι special agent!…

Για να ξεκαθαρίσει αμέσως μετά ότι όχι, δεν υπήρξε ποτέ καμία τέτοια σύνδεση.

Τι απέδειξε τελικά η έρευνα για τη CIA;

Ο Patrick Radden Keefe πέρασε οκτώ επεισόδια ψάχνοντας πρώην πράκτορες, ανθρώπους που είχαν σχέση με το συγκρότημα, διοργανωτές συναυλιών και πρόσωπα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν μπόρεσε να αποδείξει τελικά ότι η CIA έγραψε το «Wind of Change».

Δεν βρήκε ουσιαστικό στοιχείο που να ανατρέπει την καθιερωμένη ιστορία σύμφωνα με την οποία δημιουργός του τραγουδιού είναι ο Klaus Meine. Το ίδιο το χειρόγραφο με ημερομηνία 3-4 Σεπτεμβρίου 1989 ενισχύει άλλωστε τη δική του αφήγηση.

Αυτό που διαπίστωσε ο Keefe ήταν πιο παράξενο: η ιστορία κυκλοφορούσε πράγματι μέσα σε κύκλους της CIA. Το αν είχε ξεκινήσει από κάποιο πραγματικό γεγονός, από πιθανή προσπάθεια προώθησης του τραγουδιού, από παρεξήγηση ή απλώς από έναν εσωτερικό αστικό μύθο της υπηρεσίας, δεν κατάφερε να το αποδείξει.

Ο ίδιος κατέληξε ότι, ακόμη κι αν η CIA είχε χρησιμοποιήσει το «Wind of Change» ως εργαλείο επιρροής, δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι συνέβη.

Ο Meine ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός:

…νομίζω ότι είναι αστείο. Δεν το παίρνω στα σοβαρά…

Ο μύθος, πάντως, ήταν ήδη πολύ καλός για να εξαφανιστεί…!

Όταν η Μόσχα έπαψε να χωράει στο τραγούδι

Τρεις δεκαετίες μετά τη γέννησή του, το «Wind of Change» βρέθηκε ξανά μπροστά στην Ιστορία. Μόνο που αυτή τη φορά ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Για ένα τραγούδι του οποίου η πρώτη εικόνα ήταν ένας περίπατος κατά μήκος του ποταμού Moskva προς το Gorky Park και το οποίο είχε συμβολίσει την προσέγγιση Ρωσίας και Δύσης, το νέο πλαίσιο ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Ο Klaus Meine αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει τις πρώτες γραμμές με τον ίδιο τρόπο.

…δεν είναι σωστό να ρομαντικοποιούμε τη Ρωσία με τέτοιους στίχους…

Από τις συναυλίες του 2022, οι πρώτες γραμμές άλλαξαν. Στη θέση της αναφοράς στον Moskva και το Gorky Park, ο Meine τραγουδούσε:

«Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change.»

Ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση υποστήριξης προς την Ουκρανία και ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ενός δημιουργού που αποφασίζει να αλλάξει το ίδιο του το κλασικό τραγούδι επειδή η πραγματικότητα άλλαξε το νόημα των λέξεων.

Και είχε και μια προσωπική διάσταση:

Οι Scorpions είχαν δώσει συναυλίες όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και σε ουκρανικές πόλεις όπως το Κίεβο, η Οδησσός, το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ. Για τον Meine, οι άνθρωποι που έβλεπε πλέον να βρίσκονται στις δύο πλευρές ενός πολέμου ήταν το ίδιο κοινό που για δεκαετίες συναντούσε στις συναυλίες του.

Και το 2025 οι στίχοι άλλαξαν ξανά

Η ιστορία, όμως, δεν σταμάτησε στην ουκρανική εκδοχή. Στις πιο πρόσφατες εμφανίσεις τους οι Scorpions προχώρησαν σε δεύτερη αλλαγή!

Η αναφορά στην Ουκρανία έδωσε τη θέση της σε έναν ευρύτερο στίχο:

«Now listen to my heart / It still believes in love / Waiting for the wind to change.»

Η νέα εκδοχή ακούγεται και στο «Coming Home Live», που ηχογραφήθηκε στη μεγάλη επετειακή συναυλία των Scorpions στο Ανόβερο τον Ιούλιο του 2025.

Ο Klaus Meine εξήγησε ότι η αλλαγή δεν σημαίνει υπαναχώρηση από τη στήριξη προς την Ουκρανία. Αντίθετα, το συγκρότημα θέλησε να διευρύνει ξανά το μήνυμα, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις είχαν πολλαπλασιαστεί.

…δεν θέλουμε να χάσουμε την πίστη μας σε ένα ειρηνικό μέλλον…

Ο ίδιος αναφέρθηκε ρητά στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Ισραήλ, εξηγώντας ότι ο νέος στίχος αφορά πλέον κάθε μέρος του πλανήτη όπου η ειρήνη μοιάζει μακρινή. Κι έτσι το «Wind of Change» έχει σήμερα μια παράξενη, σχεδόν κυκλική ιστορία.

Γεννήθηκε το 1989 επειδή ένας Γερμανός μουσικός ένιωσε στη Μόσχα ότι οι παλιοί εχθροί μπορούσαν επιτέλους να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Το 2022 οι ίδιες αναφορές στη Μόσχα έγιναν για εκείνον αδύνατο να τραγουδηθούν εξαιτίας ενός νέου πολέμου.

Και το 2025 άλλαξε ξανά τις λέξεις, αρνούμενος αυτή τη φορά να κατονομάσει μία μόνο χώρα.

Τριάντα έξι χρόνια μετά από εκείνο το καλοκαίρι στη Σοβιετική Ένωση, ο Klaus Meine εξακολουθεί ουσιαστικά να περιμένει το ίδιο πράγμα που περίμενε όταν έγραψε το τραγούδι:

να αλλάξει ο άνεμος…

Οι στίχοι

I follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

An August summer night

Soldiers passing by

Listening to the wind of change Ακολουθώ τον ποταμό Μόσκβα

ως το Πάρκο Γκόρκι,

ακούγοντας τον άνεμο της αλλαγής.

Μια αυγουστιάτικη καλοκαιρινή νύχτα,

στρατιώτες περνούν από δίπλα,

ακούγοντας τον άνεμο της αλλαγής. The world is closing in

And did you ever think?

That we could be so close?

Like brothers

The future’s in the air

I can feel it everywhere

Blowing with the wind of change Ο κόσμος έρχεται όλο και πιο κοντά,

και σκέφτηκες ποτέ

πως θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο κοντά;

Σαν αδέλφια.

Το μέλλον είναι στον αέρα,

το νιώθω παντού,

να έρχεται μαζί με τον άνεμο της αλλαγής. Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away (dream away)

In the wind of change Πάρε με στη μαγεία αυτής της στιγμής,

σε μια ένδοξη νύχτα,

εκεί όπου τα παιδιά του αύριο αφήνονται στα όνειρά τους,

μέσα στον άνεμο της αλλαγής. Walking down the street

And distant memories

Are buried in the past forever

I follow the Moskva

And down to Gorky Park

Listening to the wind of change Περπατώντας στον δρόμο,

μακρινές αναμνήσεις

μένουν θαμμένες για πάντα στο παρελθόν.

Ακολουθώ τον ποταμό Μόσκβα

και κατεβαίνω ως το Πάρκο Γκόρκι,

ακούγοντας τον άνεμο της αλλαγής. Take me (take me) to the magic of the moment

On a glory night (a glory night)

Where the children of tomorrow share their dreams (share their dreams)

With you and me (you and me)

Take me (take me) to the magic of the moment

On a glory night (a glory night)

Where the children of tomorrow dream away (dream away)

In the wind of change (wind of change) Πάρε με στη μαγεία αυτής της στιγμής,

σε μια ένδοξη νύχτα,

εκεί όπου τα παιδιά του αύριο μοιράζονται τα όνειρά τους

μαζί με εσένα και εμένα.

Πάρε με στη μαγεία αυτής της στιγμής,

σε μια ένδοξη νύχτα,

εκεί όπου τα παιδιά του αύριο αφήνονται στα όνειρά τους,

μέσα στον άνεμο της αλλαγής. The wind of change blows straight

Into the face of time

Like a storm wind that will ring

The freedom bell for peace of mind

Let your balalaika sing

What my guitar wants to sing (sing) Ο άνεμος της αλλαγής φυσά κατευθείαν

στο πρόσωπο του χρόνου,

σαν θυελλώδης άνεμος που θα σημάνει

την καμπάνα της ελευθερίας, για τη γαλήνη της ψυχής.

Άφησε την μπαλαλάικα σου να τραγουδήσει

εκείνο που θέλει να τραγουδήσει η κιθάρα μου. Take me (take me) to the magic of the moment

On a glory night (a glory night)

Where the children of tomorrow share their dreams (share their dreams)

With you and me (you and me)

Take me (take me) to the magic of the moment

On a glory night (a glory night)

Where the children of tomorrow dream away (dream away)

In the wind of change (wind of change) Πάρε με στη μαγεία αυτής της στιγμής,

σε μια ένδοξη νύχτα,

εκεί όπου τα παιδιά του αύριο μοιράζονται τα όνειρά τους

μαζί με εσένα και εμένα.

Πάρε με στη μαγεία αυτής της στιγμής,

σε μια ένδοξη νύχτα,

εκεί όπου τα παιδιά του αύριο αφήνονται στα όνειρά τους,

μέσα στον άνεμο της αλλαγής.

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