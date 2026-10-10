Η Ζανέλ επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Κρατάω Στιγμές», ένα τρυφερό και νοσταλγικό τραγούδι που μιλά για τις αναμνήσεις που μένουν ζωντανές μέσα μας, ακόμη κι όταν ο χρόνος προχωρά.

Με αφετηρία τις γειτονιές όπου μεγαλώσαμε, τα καλοκαίρια που μοιάζουν σήμερα μακρινά και τις ανθρώπινες σχέσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, η Ζανέλ τραγουδά για όλα εκείνα που δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε, μπορούμε όμως πάντα να κρατάμε μέσα μας.

«Στις γειτονιές που μεγαλώναμε

κρατάω στιγμές,

στις μυρωδιές από τα καλοκαίρια μας,

φιλιά κι αγκαλιές…»

Λίγες λέξεις που κουβαλούν εικόνες μιας ολόκληρης εποχής: τα καλοκαιρινά απογεύματα, τις γνώριμες γειτονιές, τις μυρωδιές του καλοκαιριού, τα πρώτα φιλιά, τις αγκαλιές και εκείνη τη γλυκιά αίσθηση πως κάποια πράγματα, όσο κι αν αλλάζουν, παραμένουν για πάντα δικά μας.

Το «Κρατάω Στιγμές» είναι ένα τραγούδι για τη μνήμη, αλλά κυρίως για την αξία της στιγμής. Για τους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, για όσα αγαπήσαμε και για όλα εκείνα που μπορεί να μην υπάρχουν πια γύρω μας, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα μας.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της ταυτότητα, η Ζανέλ δίνει στο τραγούδι μια ζεστή, κινηματογραφική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα μουσικό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Ένα τραγούδι που δεν κοιτάζει το παρελθόν με λύπη, αλλά με τρυφερότητα.

Γιατί τελικά, από όλα όσα ζούμε, κάποιες στιγμές δεν φεύγουν ποτέ. Τις κρατάμε!

Στίχοι – Μουσική: Ζανέλ

Ενορχήστρωση: Ζανέλ

Μίξη – Mastering: Μιχάλης Πιπίνης

Ερμηνεία: Ζανέλ

Κυκλοφορεί από: Spider Music